Emergenze nei luoghi di lavoro, concluso il corso per il personale dell’Asp di Vibo

Percorso formativo tenuto da esperti, dirigenti e funzionari del Comando provinciale dei Vigili del fuoco

Si è concluso nei giorni scorsi, al Comando dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, il Corso di formazione antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a rischio alto. Il corso di formazione obbligatorio teorico-pratico organizzato dall’Ufficio formazione dell’Azienda sanitaria provinciale diretto da Bruno Calvetta in sinergia con il Responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione Giuseppe Dignitoso, ha avuto come destinatari tutti i lavoratori dell’Asp incaricati di attuare le misure di prevenzione incendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a rischio alto.



Al percorso di formazione hanno partecipato, in qualità di docenti ed esperti, dirigenti e funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia diretto dal comandante Giampiero Rizzo. A conclusione del corso si sono svolti gli esami per l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti, con l’esecuzione di una prova scritta, orale e pratica. Obiettivo conclamato dei vertici aziendali rimane quello di formare tutto il personale dei tre presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno e in tale direzione sono in programma altre giornate formative.