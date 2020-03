Coronavirus Vibo, l’elenco delle attività con consegna a domicilio

Generi alimentari e di prima necessità, farmaci e combustibili per riscaldamento, ma anche pizzerie e lavanderie. Ecco chi contattare via telefono o internet

«Per far fronte all’emergenza coronavirus e alle conseguenti limitazioni alla mobilità delle persone, il Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con le associazioni di categoria, ha promosso l’iniziativa Consegna a domicilio. Iniziativa che vuole dare una risposta concreta alle necessità di approvvigionamento della cittadinanza».



Lo si apprende da una comunicazione del Municipio vibonese nella quale inoltre si spiega che «i negozi che aderiscono si rendono disponibili a consegnare a domicilio i generi consentiti dalla normativa vigente e si impegnano a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti, per le quali restano gli unici responsabili».



Ovviamente, si precisa ad ogni buon fine, «anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole di igiene e prevenzione sanitaria che ormai tutti conosciamo: mantenere almeno un metro di distanza, privilegiare – se possibile – i pagamenti online e organizzarsi in modo tale da evitare contatti personali al momento della consegna. Per usufruire del servizio occorre contattare direttamente i negozi aderenti».

Nell’elenco sono disponibili i recapiti e le informazioni su come accedere al servizio. L’elenco – fa sapere il Comune – sarà costantemente aggiornato sulla base delle segnalazioni che i commercianti invieranno all’indirizzo, segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it

Di seguito l’elenco delle attività disponibili a svolgere il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità di cui è pervenuta disponibilità di consegna a domicilio di alimenti/generi di prima necessità,, distinti per tipologia e in ordine alfabetico.

ALIMENTARI

BALDO Alimentari Vibo Marina Tel. 0963.573559

CALLIPO.COM Alimentari shop.callipo.com

CONAD Alimentari Vibo Valentia email: spesaonline.conadvibo@gmail.com

COOP Alimentari Vibo Valentia cooponline.it

CRAI Alimentari Vibo Valentia craispesaonline.it

DESPAR Alimentari online

DON GIOVANNINO Alimentari corso Vitt. Em. III Vibo Valentia Cell. 340.0627578

EUROSPIN Alimentari Vibo Valentia online

FANTASIA Alimentari Piscopio Cell. 330.239171; 339.4475906

LATTERIA DEL SOLE Alimentari Vibo Valentia Tel. 0963.591023

MALARA Alimentari Vibo Marina Tel. 0963.577884

MARKET CATANIA Alimentari C.so Vitt. Em. III Vibo Valentia Tel. 0963.43238

NUSDEO Alimentari Via Vittorio Veneto 52, Vibo Valentia Tel. 0963.41044

Cell. 335.5254818

PANI I CASA Alimentari Vibo Marina Tel. 0963.3263958

SUPERMARKET Alimentari Via Mesima, Piscopio Cell. 330.239171;

338.4475906 email: ninettolabella@libero.it

COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO

CONTACOST SNC Bombole gpl per uso domestico e riscaldamento, via Roma, 125 – Longobardi Cell. 389.0560838 (Leonardo); 331.3866452 (Emanuele)

SPARK Gas Vibo Marina Cell. 327.1819577

FARMACI

Per informazioni del servizio a domicilio di consegna dei farmaci possono essere contattate direttamente le farmacie per conoscere la disponibilità

FARMACIA BUCCARELLI via Popilia, 34 Vibo Valentia Telefono: 0963.592402

FARMACIA CENTRALE corso Vitt. Emanuele III, 99 Vibo Valentia tel. 0963.42042

FARMACIA COSTA DEGLI DEI via Roma, 45 Porto Salvo tel: 0963.545868

FARMACIA DAVID via Scannapieco Vena Superiore tel: 0963.263124

FARMACIA DE PINO piazza San Leoluca Vibo Valentia tel: 0963.42183

FARMACIA IORFIDA trav. VI viale S. Parodi Vibo Marina tel: 0963.572581

FARMACIA MARCELLINI via Toscana 6 Vibo Marina tel: 0963.572034

FARMACIA MONTORO via L. Razza, 66 Vibo Valentia tel: 0963.41551

FRUTTA

LO SCHIAVO DOMENICO Vibo Marina Cell. 339.3975243

SUD FRUTTA Vibo Marina Cell. 320.7461464

MACELLERIE

NISTICO PASQUALE Via P. De Maria, 12 – Vibo Valentia Tel. 0963.94158 Cell. 340.9230862

PANIFICI

L’ANGOLO DEL PANE di Nicolini Stefano Via Dante Alighieri – Vibo Valentia

Cell. 324.8935001 email: nicolinistefano94@gmail.com

PIZZERIE

GIOVANNA Vibo Valentia Tel. 0963.41304

L’ANGOLO DELLA PIZZA Vibo Valentia Cell. 328.2781806

PEDRO ROSTICCERIA Vibo Marina Tel. 0963.571377

TATO’S Vibo Marina Tel. 0963.571530

PRODOTTI CASEARI

GOCCE DI LATTE Via Nazionale snc, Ionadi, Tel. 0963.331110 Cell. 347.1478458 PASCOLI DEL PORTO Cell. 320.2161028

PRODOTTI GASTRONOMICI

ORO DEL SUD Cell. 331.7577821

BOTTEGA DEL GUSTO Cell. 389.5656447

LA FATTORIA Cell. 327.1531674; 328.3363185

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

D’AMICO MARIA c.da Piscina – Vibo Valentia Cell. 327.7806788

MANGONE GIUSEPPE Cell. 333.7059675

PRODOTTI SANITARI

L’ISOLA DEI BIMBI di Lo Bianco Vincenzo Sanitaria Via Dante Alighieri, 89 – Vibo Valentia Cell. 393.0510888; 333.9441130; 328.9663378

SERVIZIO DI LAVANDERIA

ANGELO DI BRUNO Lavanderia Vibo Marina Cell. 329 9828119