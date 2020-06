Vibo, finanziamento di 139mila euro per nuove piste ciclabili

Ad annunciarlo è il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci. Saranno destinati ad incentivare la mobilità ecosostenibile

«Da Roma arrivano buone notizie in tema di sensibilizzazione e incentivazione alla mobilità ecosostenibile. Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture fa sapere che saranno stanziati alla Regione Calabria circa 3,9 milioni di euro (di un totale di 137 milioni) da destinare alla progettazione e alla realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina».

È quanto fa sapere, in una nota, il portavoce alla Camera dei deputati per il Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, che precisa: «La ripartizione prevede per la nostra regione l’assegnazione di 1,4 milioni di euro per il 2020 e 2,4 milioni di euro per il 2021. Al Comune di Vibo Valentia – prosegue la nota – andranno circa 139 mila euro di finanziamento, di cui 52 mila nel 2020 e circa 87 mila euro per l’anno successivo. Il provvedimento s’inserisce nel quadro dell’auspicata transizione “verde” (Green new deal) voluta dal Governo Conte col Decreto Rilancio che introduce, tra l’altro, gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada per la mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19».