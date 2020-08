Rombiolo, produttori ed enti celebrano la Dop al Pecorino del Monte Poro

Iniziativa per festeggiare il riconoscimento del prestigioso marchio di qualità. Previsto un dibattito sul tema “Terra, uomini, sviluppo”

Sarà senz’altro un importante appuntamento quello che si svolgerà sabato 29 agosto, a Rombiolo (dalle ore 18), in Piazza Madonna del Rosario. L’Amministrazione comunale di Rombiolo, insieme al Consorzio per la tutela del pecorino del Monte Poro e al Gal Terre Vibonesi, hanno organizzato una manifestazione per festeggiare l’ambito traguardo che riconosce il pecorino come prodotto tipico (Dop) marchio registrato sulla Gazzetta dell’Unione Europea (7 luglio 2020).

Nell’occasione ci sarà un dibattito sul tema “Terra, uomini, sviluppo”. Ad introdurre i lavori il sindaco del Comune di Rombiolo Domenico Petrolo, mentre a relazionare saranno il professor Saverio Di Bella (storico ed ex senatore) e l’architetto Pasquale Barone (membro direttivo Ancsa – Associazione nazionale centri storico-artistici). Sono previsti gli interventi programmati da parte di Salvatore Solano (presidente Provincia di Vibo Valentia), Vitaliano Papillo (presidente Gal Terre Vibonesi), Nuccio Caffo (presidente Camera di Commercio Vibo Valentia). Daranno inoltre il proprio contributo sia i sindaci dei comuni di Cessaniti, di Drapia, di Filandari, di Joppolo, di Parghelia, di Nicotera, di Tropea, di Zaccanopoli, di Zambrone, di Zungri e i Commissari straordinari dei Comuni di Limbadi, Ricadi e Spilinga. A coordinare i lavori Nicola Rombolà (docente Ipseoa “E. Gagliardi” di Vibo Valentia). I vari momenti saranno scanditi dai canti politico-popolari sulla storia della Calabria nel Risorgimento, che verranno eseguiti dai cantastorie Anna Maria Pugliese ed Antony Greco, con lo spettacolo “Terra-Braccianti-Libertà”.

La manifestazione sarà conclusa con una degustazione del pecorino e di altri prodotti tipici coltivati nell’area del Monte Poro a cura del Consorzio per la tutela del Pecorino del Monte Poro. «Una tradizione millenaria quella della pastorizia sul Poro – si legge nella presentazione dell’evento -, che ha un paesaggio tra i più suggestivi della Calabria e d’Italia. Con il riconoscimento del pecorino a livello europeo, l’area del Poro si arricchisce di un ulteriore prodotto tipico. L’area del Poro è un territorio fertile, che ha conservato una storia e una cultura millenaria con delle risorse agropastorali da riscoprire per uno sviluppo che sia sostenibile in un ambiente rurale che non è stato devastato da colture intensive o dalla cementificazione. Sarebbe fondamentale che si possa avviare un’opera di tutela e di recupero delle cosiddette architetture rurali, per restituire ai prodotti qualità e valore culturale al paesaggio».