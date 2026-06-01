Nell’evento targato Ugdcec ospitato nella Perla del Tirreno riflettori puntati sulla funzione del professionista come partner di imprese e istituzioni. La presidente Aurora Russo: «I giovani hanno l’opportunità di contribuire alla crescita delle comunità»

Si è svolto a Tropea, tra Palazzo Santa Chiara e Villa Brunelli, il Convegno regionale Ugdcec, organizzato dal coordinamento Calabria e dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Vibo Valentia, guidata dalla presidente Aurora Russo, che proprio in occasione dell’evento ha concluso il proprio mandato alla guida dell’Unione.

L’iniziativa – si legge in una nota del Coordinamento regionale- ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre 240 professionisti provenienti da tutta la Calabria e da diverse regioni d’Italia, confermandosi come uno dei momenti più significativi di confronto e approfondimento per la categoria.

Il pomeriggio dei lavori è stato caratterizzato da contenuti di alto profilo, con due tavole tecniche e una tavola politica, che hanno coinvolto professionisti, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore in un dialogo costruttivo sui temi centrali per il futuro dei territori e della professione.

Turismo, sostenibilità e professione

Al centro del dibattito il tema “Turismo, sostenibilità e professione: il commercialista come motore di sviluppo del territorio”, un titolo che racchiude una visione moderna e strategica del ruolo del commercialista. Oggi, infatti, il professionista non rappresenta soltanto una figura tecnica altamente qualificata, ma un vero e proprio partner di imprese, enti e comunità nei processi di innovazione, sostenibilità e sviluppo economico.

«Il commercialista è un punto di riferimento fondamentale per il tessuto produttivo locale, soprattutto in territori ricchi di potenzialità come la Calabria, che meritano di essere valorizzati attraverso competenza, visione e responsabilità», ha evidenziato la presidente Aurora Russo nel corso dell’evento.

Messaggio ai giovani professionisti

Un messaggio particolarmente rivolto alle nuove generazioni di professionisti, chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo nella crescita delle comunità locali. «I giovani professionisti hanno il dovere, ma anche la straordinaria opportunità, di contribuire concretamente allo sviluppo del territorio, mettendo al centro qualità, legalità, sostenibilità e capacità di fare rete».

Il convegno – prosegue il comunicato - ha rappresentato non solo un’importante occasione di aggiornamento professionale, ma anche un momento di condivisione e progettazione del futuro, confermando la volontà dell’Ugdcec nazionale di promuovere un modello di professione capace di generare valore per le imprese, per le istituzioni e per l’intera collettività.

L’ampia partecipazione e la qualità del confronto – conclude la nota - hanno testimoniato la crescente consapevolezza del ruolo strategico che i commercialisti possono svolgere nel guidare percorsi di crescita economica e sociale, contribuendo in maniera concreta alla valorizzazione e alla competitività dei territori.