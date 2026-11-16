Il 20 e 21 novembre l’Hotel 501 ospiterà la conferenza scientifica nel corso della quale saranno anche illustrati i primi risultati di un’indagine nazionale sul disagio dei chirurghi e un progetto per la formazione dei giovani specialisti

Saranno circa 200 i medici attesi a Vibo Valentia, provenienti da sette regioni del Mezzogiorno, per confrontarsi sul futuro della chirurgia ospedaliera. Venerdì 20 e sabato 21 novembre, le sale congressuali dell’Hotel 501 ospiteranno il Congresso Interregionale ACOI 7Regioni, promosso dall’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Al centro delle due giornate innovazione e nuove tecnologie, ma anche carenza di specialisti, burnout, contenzioso medico-legale e aggressioni al personale sanitario.

L’iniziativa nasce da un’intuizione del presidente nazionale ACOI, Vincenzo Bottino, che ha affidato a Carlo A.M. Talarico, responsabile scientifico dell’evento, l’organizzazione dell’appuntamento in Calabria. Il confronto coinvolgerà professionisti che lavorano in territori accomunati da criticità assistenziali e organizzative spesso analoghe.

«Abbiamo voluto costruire un congresso che non fosse soltanto un momento di aggiornamento scientifico, ma soprattutto un’occasione di confronto concreto sui problemi che i chirurghi affrontano ogni giorno», spiega Talarico. Accanto ai medici interverranno giornalisti, avvocati e psicologi, chiamati ad approfondire da prospettive differenti questioni come la medicina difensiva, il calo delle vocazioni e le difficoltà della professione.

Il benessere dei chirurghi e la formazione dei giovani

Uno degli appuntamenti sarà dedicato alla presentazione di F.A.R.O. – Guida psicologica al benessere di chi cura. Un percorso in chirurgia, volume di Raffaella Manzo, psicologa e psicoterapeuta, dirigente psicologo presso l’A.O.R.N. dei Colli – Ospedale Monaldi di Napoli.

Il libro affronta la dimensione emotiva del lavoro in sala operatoria: il peso delle responsabilità, le decisioni complesse, il confronto con la sofferenza e il timore dell’errore. Tra i temi trattati figurano lo stress lavorativo, il burnout e le conseguenze psicologiche del contenzioso medico-legale, oltre alla cosiddetta Second Victim, il disagio vissuto dai professionisti sanitari coinvolti in eventi clinici avversi.

Il metodo F.A.R.O. – Fermati, Ascolta, Riconosci, Orientati invita a riconoscere le proprie emozioni e i segnali di disagio, individuando risorse per affrontare le difficoltà professionali. Il volume comprende la prefazione di Bottino e la postfazione di Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania.

Durante il congresso saranno inoltre illustrati i risultati preliminari di un’indagine nazionale su burnout, distress psicologico e contenzioso medico-legale nei chirurghi italiani, promossa nell’ambito del lavoro scientifico di Manzo.

Alla formazione sarà dedicata la presentazione di un format ideato da Michele Ruggiero e Carlo Talarico per sviluppare le NOTSS, Non-Technical Skills for Surgeons: capacità decisionali, comunicazione, leadership, consapevolezza della situazione e gestione del lavoro di squadra. Competenze che il progetto intende affiancare alla preparazione tecnica dei giovani chirurghi, valorizzando gli aspetti umani, organizzativi e relazionali dell’attività in sala operatoria.

«Crediamo che il futuro della chirurgia passi anche dalla capacità di prendersi cura dei professionisti e di investire nella loro formazione umana e relazionale», sottolinea Talarico.

La segreteria scientifica riunisce Giovanni Bellanova, Beatrice Di Venere, Giovanna Ioia, Edoardo Liberatore, Stefano Mandalà, Michele Ruggiero, Antonino Trovatello e Antonio Vallo. La segreteria organizzativa è affidata a FC7 Srl di Catanzaro, con Carla Canino responsabile delle relazioni. Il programma prevede sessioni mattutine e pomeridiane nelle due giornate.