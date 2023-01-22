Pubblicata sul portale istituzionale la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno relative al Programma di sviluppo rurale

È stata pubblicata, sul portale istituzionale dell’autorità di gestione www.calabriapsr.it, la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno relative alla misura 4 del Programma di sviluppo rurale della Calabria 2014/2020 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, intervento 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”, annualità 2021, con fondo di dotazione complessivamente pari a 5 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato della Regione. «Due, nello specifico – è detto nel comunicato – le azioni previste: una prima (A) tesa a favorire l’allestimento di punti vendita aziendali ed extra-aziendali. L’altra (B) finalizzata ad attivare il commercio elettronico, con dotazione di hardware e software». [Continua in basso]

«Si tratta di un’iniziativa – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – rivolta a sostenere il potenziamento delle dotazioni delle aziende agroalimentari calabresi, per aumentare la competitività delle stesse favorendo, altresì, un collegamento diretto tra produzione e commercializzazione. V’è da sottolineare che le procedure burocratiche sono state snellite e semplificate, al fine di agevolare concretamente i beneficiari del Psr. Nello specifico, l’intervento – riporta il comunicato – consentirà alle aziende interessate di agire sugli elementi tecnologici e commerciali, perseguendo miglioramenti per la commercializzazione del prodotto. I progetti ritenuti ammissibili sono 97 per l’azione A e 2 per l’azione B: poiché le richieste di finanziamento sono risultate essere superiori – nel loro ammontare – alle somme disponibili, su impulso dell’Assessorato si è già stabilito che, ove possibile, esse potranno essere eventualmente implementate attraverso ulteriori risorse da attingersi nell’ambito dei fondi Next Generation EU. È data facoltà di presentare istanza di ricorso per il riesame della propria posizione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it».

LEGGI ANCHE: Balneari, niente proroga delle concessioni oltre il 2023: molte le strutture nel Vibonese

Il parco eolico non si farà, la battaglia vinta dei comuni di Monterosso, Polia e Capistrano – Video