Prende il via “Energie con il Sud”, un programma triennale gratuito che punta a creare opportunità concrete di formazione e lavoro per 300 giovani del Mezzogiorno nei settori legati all’energia. L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Snam ETS e Fondazione CON IL SUD, nasce con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l’inclusione sociale nei territori più fragili del Sud Italia.

«Energie con il Sud mira a contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l’inclusione sociale, coinvolgendo giovani e territori del Sud», si legge nella nota che annuncia l’avvio del progetto, realizzato anche grazie al supporto di Isola Catania Impresa Sociale S.r.l. e Brindisi & C. ETS. Il percorso è rivolto a giovani Neet, tra i 18 e i 29 anni, residenti in contesti di fragilità economica e sociale, che saranno accompagnati «in un percorso gratuito di formazione e inserimento lavorativo».

Il programma coinvolgerà complessivamente 300 ragazzi e ragazze attraverso un modello interregionale che integra formazione tecnica, orientamento, mentoring e placement. «Il progetto si basa su un modello interregionale innovativo e replicabile, con il contributo attivo delle comunità locali e delle imprese», sottolineano i promotori. Alla realizzazione partecipano anche Cooperativa Sociale Seme di Pace, Fondazione Augurusa, Consorzio Mestieri Puglia S.C.S. e Mestieri Campania – Società Cooperativa Sociale, con un ruolo centrale delle organizzazioni territoriali.

Nel corso del triennio saranno attivati 12 programmi formativi, uno per ciascun territorio ogni anno, fino a settembre 2028. Le attività si svolgeranno in Sicilia, Puglia, Campania e Calabria, in particolare nelle città di Catania, Brindisi, Portici e Vibo Valentia. Ogni percorso prevede 300 ore in due mesi, in modalità ibrida, con laboratori pratici, visite in azienda e momenti di orientamento progettati «per rispondere alle esigenze del mercato e favorire l’accesso a professioni legate al settore energetico».

Un settore che, secondo le previsioni Unioncamere-Excelsior 2025, sarà tra i più dinamici nei prossimi anni. «Si stimano centinaia di migliaia di posti in ambito energetico, con oltre 759.000 profili altamente specializzati e 910.000 con competenze digitali avanzate», evidenzia la nota stampa, richiamando l’importanza di figure capaci di integrare competenze tecniche e digitali.

Al termine della fase formativa, prenderà avvio il placement, durante il quale i partecipanti entreranno in contatto con le aziende coinvolte. «I ragazzi entreranno in contatto con le aziende grazie anche al supporto dei partner territoriali», conclude il comunicato. Le candidature sono aperte attraverso la landing page dedicata “Percorsi – Energie con il Sud”, che consentirà ai giovani interessati di aderire e ricevere aggiornamenti sulle attività locali.