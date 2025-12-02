La presidente territoriale della Cna (Confederazione artigiani e imprenditori) di Vibo Valentia, Rosa Dumas, ha annunciato l’apertura anche nella nostra provincia del Premio Cambiamenti 2025, il riconoscimento nazionale promosso da Cna per valorizzare le migliori startup italiane nate dopo il 2020.

«La nostra provincia è ricca di talento, creatività e spirito di intraprendenza. Molti giovani stanno dimostrando che anche da un territorio apparentemente periferico possono nascere storie di innovazione capaci di competere a livello nazionale. Il Premio Cambiamenti è un’occasione unica e invito ogni giovane impresa a coglierla con determinazione», dichiara Dumas.

«Il Premio Cambiamenti rappresenta uno dei contest più attesi e riconosciuti per chi ha fondato una nuova impresa - si legge nelle nota -. Non è solo un concorso, ma un vero motore di sviluppo, capace di valorizzare idee, talenti e imprese emergenti. Negli anni ha dato visibilità a centinaia di startup italiane che oggi sono realtà solide, competitive e in crescita».

In palio ci sono premi di valore:

• 20.000 euro in denaro al vincitore nazionale, utili per investire, crescere o finanziare attività di lancio;

• servizi di consulenza, mentorship, affiancamento manageriale e supporto allo sviluppo dei progetti;

• visibilità mediatica nazionale tramite Cna e i partner del premio;

• la possibilità di entrare in contatto con investitori, incubatori e realtà imprenditoriali innovative.

«Il nostro ruolo come Cna è quello di accompagnare le giovani imprese nel loro percorso di crescita. Vogliamo ascoltarle, sostenerle e offrirgli opportunità concrete. In provincia di Vibo Valentia operano già realtà artigiane, creative e tecnologiche che meritano una vetrina più ampia. Il Premio Cambiamenti può essere il palco giusto per farle emergere», continua la presidente.

«La provincia, negli ultimi anni, ha visto nascere nuove attività in settori strategici: design, produzione artigianale evoluta, tecnologie applicate al turismo e ai servizi, agrifood di qualità, imprese orientate alla sostenibilità. Tutte realtà che raccontano una Calabria diversa, fatta di competenze, visione e coraggio», prosegue la nota.

Chi può partecipare

Possono candidarsi imprese nate dopo il 1° gennaio 2020, startup innovative, attività artigiane moderne, aziende che integrano tradizione e digitale, imprese culturali, sociali, tecnologiche e creative. Anche team giovani con un’idea imprenditoriale forte e strutturata possono provare a presentarsi.

La candidatura è semplice e completamente online attraverso il portale del Premio Cambiamenti. La selezione regionale permette poi a più realtà di confrontarsi, crescere e accedere alla finale nazionale.

«Vibo Valentia ha giovani che possono sorprendere l’Italia. Il mio invito è semplice: partecipate, fatevi conoscere, raccontate la vostra idea. Portiamo insieme il nostro territorio in finale nazionale. La Cna è al vostro fianco», conclude Dumas.

«Il Premio Cambiamenti non rappresenta solo una gara, ma un messaggio chiaro: il futuro dell’imprenditoria italiana passa anche dai territori come Vibo Valentia, dove l’innovazione può nascere dalla passione e dalla visione dei giovani», conclude la nota.