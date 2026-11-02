Il 4 novembre istituzioni, amministratori e rappresentanti dei Gal si incontrano nella sede del Parco per discutere di servizi essenziali, turismo, agricoltura e nuove opportunità di sviluppo. Concluderà i lavori l'assessore regionale Gianluca Gallo

Fa tappa nel Parco regionale naturale delle Serre “La via delle Aree interne: le esperienze della Snai in Calabria”, il roadshow promosso dalla Regione Calabria attraverso il Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale per raccontare le iniziative previste nelle 7 Aree interne nel quadro dell’Obiettivo di Policy 5 (OP5) “Una Calabria più vicina ai cittadini” del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027.

Il 4 novembre alle 16, nella sede del Parco regionale naturale delle Serre, l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno ospiterà il viaggio itinerante dedicato alla promozione degli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne (Snai). La data rientra nel ciclo di incontri pensati per dare voce ai protagonisti dei territori coinvolti nella co-progettazione degli interventi dell’Azione 5.2.1 incentrata sullo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato.

Saranno presenti per la Regione Calabria: Anna Prenestini, dirigente del settore 9 del Dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale; Maria Teresa Morano, responsabile di Azione del Pr Calabria Fesr Fse + 2021-2027.

Parteciperanno all’incontro: il sindaco del Comune di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il commissario straordinario del Parco regionale naturale delle Serre, Francesco Costantino, e il direttore del Parco Francesco Maria Pititto, il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli, la consigliera comunale di maggioranza Sabina Maiolo, il presidente del Gal Serre Calabresi, Marziale Battaglia, il direttore del Gal Terre Vibonesi, Emilio Pierpaolo Giordano.

Concluderà i lavori l’assessore regionale Gianluca Gallo.

Nel corso dell’appuntamento, sarà approfondita la visione Snai, finalizzata a dare impulso concreto a quei territori distanti dai principali servizi essenziali, per contrastarne lo spopolamento e ridurne le disuguaglianze in modo di favorire nuove opportunità di crescita economica e sociale.

La tappa nel Comune di Serra San Bruno, alla presenza dei rappresentanti e dei cittadini dell’area interna di riferimento, si pone come momento di confronto per conoscere i due pilastri della Snai che andranno a trasformare in meglio i territori, ovvero l’asse dei servizi essenziali di cittadinanza (istruzione, salute, mobilità) e quello dei progetti di sviluppo locale (filiere agroalimentari, turismo sostenibile, cultura, natura, innovazione sociosanitaria e digitale).

Gli investimenti dell’OP5 puntano a rafforzare le potenzialità delle comunità locali attraverso lo sviluppo integrato dei vari settori di crescita e un approccio partecipativo che coinvolge istituzioni, enti locali e popolazione.

In questo contesto, la Regione Calabria accompagna il consolidamento delle quattro Aree interne individuate nel ciclo 2014-2020 e l’attuazione delle strategie delle tre nuove Aree selezionate per il periodo 2021-2027.