Assicurare un’auto a Vibo Valentia continua a costare più che in quasi tutto il resto della Calabria. Ad agosto 2026 il premio medio RC auto in provincia si è attestato a 660,78 euro, nonostante una diminuzione del 7,4% su base annua. Un dato che colloca il Vibonese al secondo posto tra le province più care della regione, dietro soltanto a Crotone.

A livello regionale, invece, il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote è stato pari a 633,28 euro, in calo dell’8,8% rispetto ad agosto 2025. La cifra resta leggermente superiore alla media nazionale, ferma a 623,25 euro. Il ribasso registrato in Calabria si inserisce in una tendenza che interessa gran parte del Paese. «Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it.

«Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi». Guardando alle singole province, Crotone rimane la più cara, con un premio medio di 727,91 euro, sebbene in diminuzione del 12,9%. Dopo Vibo Valentia si trova Reggio Calabria, con 645,55 euro e un calo dell’8,2%. Seguono Catanzaro, dove il premio medio è di 603,48 euro (-5,2%), e Cosenza, la provincia più conveniente con 588,61 euro e una riduzione dell’11,7%. Il confronto mette in evidenza come, pur in presenza di una generale diminuzione delle tariffe, gli automobilisti vibonesi continuino a sostenere costi superiori alla media calabrese.

Tra Vibo Valentia e Cosenza, ad esempio, la differenza sul premio medio supera i 72 euro. L’Osservatorio è elaborato su un campione di 214.476 preventivi calcolati dagli utenti in Calabria nel corso dell’ultimo anno.