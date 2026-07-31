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Proseguono le attività per la realizzazione del lotto Vazzano-Vallelonga della Strada Statale 182 “Trasversale delle Serre”, intervento inserito nel programma di ammodernamento e completamento dell’itinerario Jonio-Tirreno nella Calabria centrale.

Il tratto interessato si sviluppa per 6,9 chilometri e prevede un investimento complessivo di 262 milioni di euro. Il progetto comprende la costruzione di circa 13 viadotti, per una lunghezza totale superiore ai 2,4 chilometri, oltre alla realizzazione di una galleria naturale.

Sono previste anche estese opere geotecniche e di regimentazione idraulica, necessarie per la tutela e la messa in sicurezza del versante attraversato dal nuovo tracciato.

L’avanzamento del cantiere si aggiunge agli interventi già completati lungo il corridoio viario, tra cui l’apertura al traffico del lotto destinato al superamento del Colle Scornari, nel territorio di Vazzano.

Per il prossimo autunno è inoltre prevista l’apertura del tratto che consentirà di superare il cimitero di Vazzano, eliminando un’altra delle criticità presenti lungo il percorso della Trasversale.

Sul versante ionico proseguono, intanto, le attività preliminari alla consegna dei lavori del collegamento Gagliato-Soverato. Il tratto avrà una lunghezza di 7,9 chilometri e comporterà un investimento di circa 183 milioni di euro.

Le attività riguardano anche il completamento della bretella per Petrizzi, altra opera prevista nel programma di potenziamento dell’asse stradale.

Una volta ultimato, il nuovo itinerario dovrebbe consentire una riduzione dei tempi di percorrenza tra il versante ionico e quello tirrenico della Calabria centrale, insieme a un miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità dei comuni dell’area delle Serre.