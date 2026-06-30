La Fai Cisl Magna Grecia conferma la propria rappresentanza all'interno della Callipo Conserve di Maierato in occasione delle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Sono stati eletti Emanuela Tino, Antonio Galati e Anna Serratore.

La federazione e la Cisl Magna Grecia evidenziano l'elevata partecipazione al voto, pari all'85%, interpretandola come un segnale di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella vita sindacale dell'azienda.

«L'85% di partecipazione al voto è un risultato straordinario, che conferma quanto le lavoratrici e i lavoratori sentano la RSU come uno strumento fondamentale di rappresentanza e di partecipazione», commenta il segretario generale della Fai Cisl Magna Grecia, Stefano Lucia. «L'elezione di Emanuela Tino, Antonio Galati e Anna Serratore rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che la Fai Cisl Magna Grecia ha costruito negli anni all'interno della Callipo Conserve, attraverso una presenza costante, il confronto quotidiano con i lavoratori e una contrattazione che ha contribuito a rafforzare diritti, tutele e strumenti di welfare aziendale. Ai nostri rappresentanti eletti rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno interpretare questo mandato con impegno, responsabilità e competenza. Un grazie sincero va anche a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con la loro partecipazione, hanno dato forza a questa importante giornata di democrazia sindacale».

Sulla consultazione interviene anche il segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri: «Questo risultato è il frutto del lavoro serio, costante e credibile che la Fai Cisl Magna Grecia ha costruito negli anni all'interno della Callipo Conserve, attraverso una presenza quotidiana, l'ascolto dei lavoratori e un confronto responsabile con l'azienda. È la dimostrazione che quando si scelgono il dialogo, la contrattazione e la partecipazione come metodo, si ottengono risultati concreti. In questi anni le relazioni industriali sviluppate nello stabilimento, unite alla sensibilità dimostrata dall'azienda, hanno consentito di conseguire importanti benefici per le lavoratrici e i lavoratori anche sul piano del welfare aziendale, migliorando la qualità della vita e delle condizioni di lavoro. È questa la strada che la Cisl continuerà a sostenere: mettere al centro il capitale umano, valorizzare la partecipazione e costruire relazioni sindacali capaci di coniugare tutela dei diritti, benessere delle persone e crescita dell'impresa».

Per il segretario generale della Fai Cisl Calabria, Francesco Fortunato, «il risultato ottenuto alla Callipo Conserve conferma quanto sia importante investire nella qualità delle relazioni industriali e nella partecipazione dei lavoratori. Dove il confronto è continuo e la contrattazione produce risultati concreti, cresce anche la fiducia nei confronti del sindacato. L'esperienza maturata in questa realtà, anche attraverso gli accordi che negli anni hanno rafforzato il welfare aziendale e valorizzato il capitale umano, rappresenta un modello positivo che auspichiamo possa essere sempre più diffuso nel sistema agroalimentare calabrese».