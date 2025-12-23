La nomina arriva al termine dei lavori della Giunta e del Consiglio direttivo. Durante l’assemblea evidenziata la crescita dell’associazione, il rafforzamento dei servizi ai soci e le nuove prospettive per i lavoratori del territorio

Filippo Mangone è stato eletto presidente provinciale di Confartigianato Imprese Vibo Valentia al termine dell’Assemblea della Giunta provinciale e del Consiglio direttivo, svoltasi nella giornata di ieri.

Nel corso dei lavori assembleari sono state illustrate le numerose attività svolte durante l’anno, che hanno contribuito a dare ulteriore lustro e visibilità alla Confartigianato di Vibo Valentia. Tali risultati sono confermati dal crescente numero di adesioni all’associazione, che continua a rafforzarsi grazie all’impegno costante nel fornire servizi di assistenza e supporto continuativo ai soci, diventando un vero e proprio punto di riferimento per artigiani e imprese del territorio.

La struttura associativa si sta inoltre arricchendo con l’istituzione di nuove categorie di settore, alcune delle quali già operative e concrete negli obiettivi fissati, mentre altre sono in via di sviluppo per ampliare ulteriormente la rappresentanza e l’efficacia dell’organizzazione.

«Non è semplice coniugare lavoro, famiglia e impegno associativo – ha commentato il segretario provinciale di Confartigianato Vibo – ma i risultati raggiunti dimostrano la forza e la coesione del nostro gruppo. L’obiettivo resta quello di migliorare costantemente e crescere, per rappresentare nel modo più efficace possibile gli artigiani e i commercianti del territorio. Più siamo, più possiamo fare».

A conclusione dell’assemblea, dopo l’elezione del nuovo presidente Filippo Mangone, si è svolto un incontro-dibattito organizzato dal segretario provinciale Nicola Raffaele, con la partecipazione di esperti del settore Inail – che hanno trattato i temi legati ai diritti ancora inespressi – e di un consulente del settore finanziario, che ha illustrato le principali agevolazioni e opportunità di finanziamento dedicate alle imprese artigiane.

La serata si è conclusa in un clima di convivialità e condivisione con una cena sociale e lo scambio degli auguri natalizi tra tutti i partecipanti.