Giuseppe Conte arriva a Pizzo per incontrare gli agricoltori e gli autotrasportatori calabresi che nelle ultime settimane hanno protestato contro il caro carburanti. Il leader del Movimento 5 Stelle ha raggiunto questa mattina il piazzale dello svincolo autostradale della cittadina vibonese, dove ha incontrato una delegazione dei lavoratori impegnati nei presìdi organizzati in diverse aree della regione.

Un confronto diretto con le categorie produttive che denunciano le difficoltà legate all'aumento dei costi e chiedono interventi per garantire la sostenibilità delle proprie attività.

«Sono qui per ascoltarvi», ha esordito Conte, manifestando la volontà di raccogliere le richieste dei manifestanti e conoscere direttamente le ragioni della mobilitazione.

Conte: «Qui c'è disagio vero, il Governo ha negato la crisi»

Nel corso dell'incontro, l'ex presidente del Consiglio ha sottolineato il carattere pacifico delle proteste e assicurato la vicinanza del Movimento 5 Stelle ai lavoratori.

«Siamo qui perché la vostra manifestazione è pacifica, se così non fosse non saremmo qui. Vogliamo richiamare la responsabilità di chi governa su un quotidiano drammatico, ci troverete sempre al vostro fianco», ha dichiarato.

Conte ha quindi rivolto critiche al Governo Meloni, accusando l'esecutivo di non aver riconosciuto tempestivamente la gravità della situazione.

«Qui c'è disagio vero: a noi non sfugge e non ci sfugge anche che queste manifestazioni sono state oscurate da una parte degli organi di stampa. La responsabilità maggiore di questo governo è avere negato che ci fosse una situazione difficile e sull'orlo del baratro».

Per il leader pentastellato, la risposta alle difficoltà del comparto agricolo e dell'autotrasporto non può limitarsi a interventi temporanei, ma deve affrontare le cause strutturali della crisi.

«Servono soluzioni strutturali, ma se si fa finta di nulla non si riuscirà mai a intervenire», ha aggiunto Conte, richiamando anche la propria esperienza alla guida del Governo.

«Chi vi parla ha governato: ho affrontato emergenze, ho impedito che le filiere produttive del Paese soccombessero. Non è stato facile, nessuno ha la bacchetta magica, ma bisogna affrontare con serietà».

La protesta in Calabria e i presidi degli agricoltori

L'incontro di Pizzo arriva dopo giorni di mobilitazione che hanno interessato diversi punti della Calabria. Agricoltori e autotrasportatori hanno organizzato presidi e iniziative di protesta per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle conseguenze del caro carburanti e sulle difficoltà economiche che interessano le rispettive categorie.

Lunedì la Federazione che riunisce gli autotrasportatori ha deciso di rimuovere i presìdi, mentre proseguono le iniziative degli agricoltori, che continuano a chiedere risposte concrete sul costo del gasolio e sulle condizioni economiche delle imprese. Intanto la mobilitazione si prepara a spostarsi nella Capitale. Proprio questa mattina Giancarlo Greco, esponente del Movimento Popolare Nazionale, ha annunciato attraverso i propri canali social la partecipazione alla manifestazione prevista per il prossimo 27 ottobre a Roma.