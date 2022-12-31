Trionfa il ricco paniere delle eccellenze calabresi nel menù di San Silvestro. Il nostro viaggio nei sapori aspettando il 2023

Quasi nove italiani su dieci, secondo un’indagine di Coldiretti, questa sera aspetteranno il nuovo anno a casa con parenti e amici. Gli altri si divideranno soprattutto tra i ristoranti e negli agriturismi che per il cenone di San Silvestro registrano il tutto esaurito.

Sulle tavole trionferanno i prodotti tipici del territorio. A poche ore dai festeggiamenti per dare il benvenuto al 2023 siamo andati in due ristoranti stellati del vibonese. Prima tappa al Me Restaurant di Pizzo, dove lo chef stellato Giuseppe Romano è già al lavoro per accogliere gli ospiti che potranno degustare un menù. Dall’entrée di benvenuto al primo a base di salmone selvaggio in crosta di pane nero. Dal cannolo di verza ripieno di calamari al tentacolo di polpo. E poi un plin di patate e pinoli tostati. E ancora spaghetti con ragù di totano, trancio di pescato alla pizzaiola e guancia di vitello con salsa al cioccolato fondente. Non mancherà il dessert e il tradizionale piatto della fortuna: zampone e lenticchie accompagnate dallo champagne. Una manciata di chilometri più a sud, affacciato sul mare di Vibo Marina, la brigata di cucina del ristorante Lapprodo è già davanti ai fornelli per un menù, anche questo, dove trionfa il ricco paniere delle eccellenze calabresi.

Dall’Entrée di benvenuto agli antipasti: dal lingotto di baccalà gratinato all’arancia al calamaretto di lampara in farcia di patate, funghi, pomodori secchi, crumble di nocciola. E i primi a base di riso agli scampi conchiglioni al forno con gambero bianco. Trancio di ombrina alle spezie e triglia con ‘nduja e purea di lenticchie, sedano e carote come secondi per poi chiudere con un dessert a base di sorbetto ai lamponi e cheesecake al torroncino e salsa di mandarino. Ovviamente il tutto accompagnato da champagne e spumante.

