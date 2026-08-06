Prendono il via i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Ciclovia dei Parchi della Calabria nel tratto compreso tra Fabrizia e Serra San Bruno. Il cantiere interessa un’area di particolare rilevanza ambientale, paesaggistica e turistica e rappresenta il primo intervento di un programma più ampio promosso dal Parco naturale regionale delle Serre.

Il piano riguarda complessivamente la parte della Ciclovia che ricade nelle competenze dell’Ente Parco: un itinerario che parte dall’abitato di Fabrizia e prosegue fino alla località Sarrottino, nel territorio comunale di Tiriolo. Il percorso si sviluppa per circa 159,9 chilometri, con un investimento complessivo di 535.772 euro.

Le risorse sono state messe a disposizione dalla Regione Calabria, attraverso il Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, nell’ambito del Programma regionale Fesr Fse+ 2021-2027, Azione 2.7.1. La linea di finanziamento è destinata alla conservazione, alla valorizzazione e alla fruizione delle aree protette, dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi.

L’avvio delle opere è stato preceduto da una fase di ricognizione e confronto con il territorio. Il progetto tiene infatti conto delle criticità segnalate nel corso del tempo dalle amministrazioni locali, ma anche dai cicloturisti e dagli escursionisti che frequentano l’itinerario.

Gli interventi programmati riguarderanno innanzitutto il ripristino della pavimentazione deteriorata, attraverso la chiusura delle buche e delle fessurazioni presenti lungo il tracciato. Saranno inoltre rimossi i detriti, tagliata la vegetazione infestante cresciuta ai margini della strada e sistemati i dissesti provocati dalle piogge. Il progetto prevede anche l’adeguamento della segnaletica e la realizzazione di spazi destinati alla sosta sicura delle biciclette.

L’obiettivo è garantire maggiore continuità e sicurezza lungo il percorso, rendendolo più facilmente fruibile sia dai residenti sia dai visitatori. La riqualificazione della Ciclovia viene considerata dal Parco anche uno strumento per collegare il patrimonio agricolo, naturalistico e storico-culturale delle Serre, potenziare l’offerta turistica dell’entroterra e favorire forme di sviluppo economico sostenibile.

«L’avvio dei lavori rappresenta un risultato concreto per il territorio e conferma la centralità della Ciclovia dei Parchi nella nostra strategia di sviluppo sostenibile – dichiara il commissario straordinario del Parco delle Serre, Francesco Costantino –. Rafforziamo un’infrastruttura verde fondamentale per connettere borghi e paesaggi, promuovendo un turismo lento in grado di creare nuove opportunità per le aree interne. Ringrazio la Regione Calabria e il Dipartimento per la Sostenibilità ambientale per il costante supporto».

Per il direttore del Parco, Francesco Maria Pititto, il cantiere permetterà di intervenire in maniera puntuale sui problemi che limitano l’utilizzo del percorso. «L’intervento affronta in modo mirato le criticità del percorso per garantire piena continuità e fruibilità all’itinerario – evidenzia –. Questo cantiere conferma il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ente, capace di programmare e impiegare con tempestività le risorse europee per trasformarle in benefici duraturi per la comunità».