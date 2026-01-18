Si è conclusa con l’elezione di Anna Maria De Marco la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di Vibo Valentia. Le votazioni hanno visto confrontarsi due candidature alla presidenza, espressione di visioni e sensibilità differenti all’interno della categoria. Ne dà notizia una nota.

A contendersi la guida dell’Ordine sono stati De Marco, capolista della lista n. 1, e Gabriele Fusca, candidato della lista n. 2. Quest’ultima era sostenuta apertamente dal presidente uscente Tonino Daffinà, che ha accompagnato il percorso elettorale del candidato indicato, confermando il proprio coinvolgimento fino alle ultime fasi della consultazione.

La campagna elettorale è stata descritta dagli stessi iscritti come «particolarmente intensa e, in alcuni momenti, anche aspra», a testimonianza di «un confronto molto sentito all’interno della categoria», chiamata a scegliere non solo un nuovo presidente, ma anche una linea di continuità o di cambiamento nella gestione dell’Ordine. Un clima che ha acceso il dibattito e favorito una partecipazione attenta, culminata nello scrutinio finale.

Al termine del conteggio delle schede, la lista guidata da Anna Maria De Marco ha ottenuto la maggioranza dei consensi, prevalendo su quella avversaria e assicurandosi la guida dell’ente per il prossimo mandato.

Particolarmente significativo – si sottolinea nella nota - «è stato l’esito personale del Vincenzo Morelli, che non solo è stato il primo degli eletti, ma ha anche raccolto il maggior numero di preferenze in assoluto», facendo registrare un dato che ha superato «complessivamente quelle dell’intera lista concorrente».

Alla neo presidente e all’intero Consiglio sono giunti «gli auguri di buon lavoro per il mandato che li attende», con l’auspicio che il confronto vissuto in campagna elettorale possa tradursi in un impegno condiviso a favore della professione e del territorio.

La composizione del nuovo consiglio dell’Ordine

Anna Maria De Marco presidente

Consiglieri:

Vincenzo Morelli

Bruno Gambino

Maria Stuppia

Antonia Fiamingo

Rosalba Franzè

Claudia Carnovale

Angelo Sabatino

Gabriele Fusca (candidato a presidente della lista perdente)