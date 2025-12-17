Importante risultato per professionista, presidente della Sezione turismo di Confindustria Vibo. La soddisfazione degli industriali calabresi nelle parole di Ferrara: «Il turismo attiva filiere e occupazione. La sfida è trasformare questa forza in crescita strutturale e duratura»

Il presidente Rocco Colacchio a nome di Confindustria Vibo Valentia ha espresso soddisfazione per la riconferma di Luca Giuliano, presidente della Sezione Turismo di Confindustria Vibo Valentia, quale componente del Consiglio Generale nazionale di Confindustria Alberghi per il biennio 2026–2028, a seguito del mandato già svolto nel precedente biennio.

La riconferma – si legge nella nota stampa diffusa dall’ente - rappresenta un riconoscimento del contributo offerto nel corso dell’attività associativa e rafforza il ruolo dei territori nei processi di definizione delle linee strategiche dell’industria alberghiera italiana, in una fase di profonda trasformazione del settore turistico.

Nel corso degli ultimi anni, Confindustria Alberghi ha sviluppato un articolato lavoro di analisi e proposta su temi centrali per la competitività del comparto. Tra le priorità in agenda -continua il comunicato- figurano lo sviluppo degli Istituti tecnici superiori (Its) dedicati al turismo, per rafforzare la formazione e rispondere alla domanda di competenze qualificate; i programmi Staff House, finalizzati a favorire soluzioni di housing per i lavoratori del settore; una gestione più efficiente e condivisa della tassa di soggiorno, superando l’attuale ruolo degli operatori come esattori; l’estensione del modello Zes agli investimenti in digitalizzazione, formazione, riqualificazione ed espansione delle strutture; l’attuazione dell’accordo strategico con Intesa Sanpaolo, che mette a disposizione fino a 10 miliardi di euro per sostenere la crescita delle imprese turistiche; e la valorizzazione dei territori, con particolare attenzione a sostenibilità, identità e qualità dell’offerta.

«Il ruolo dei consiglieri in Confindustria Alberghi – dichiara Luca Giuliano – è contribuire alla definizione di analisi e proposte partendo dall’esperienza concreta dei territori. Rappresentare la Calabria in un contesto nazionale di alto profilo significa portare una visione orientata allo sviluppo, alla qualità dell’offerta e alla competitività del settore».

La presenza di Luca Giuliano nel Consiglio Generale nazionale si inserisce in un più ampio rafforzamento della rappresentanza calabrese all’interno di Confindustria Alberghi.

L’Assemblea è stata anche occasione di confronto sul tema “Alberghi: la sfida della competitività”, con la partecipazione, tra gli altri, del presidente del Cnel Renato Brunetta, del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo Leopoldo Destro e della presidente di Confindustria Alberghi Elisabetta Fabri.

Al consigliere nazionale sono giunte le congratulazioni di Unindustria Calabria che ha sottolineato l’importanza strategica dell’industria dell’ospitalità come motore di crescita economica e sviluppo del Paese. «Il turismo – ha dichiarato il presidente degli Industriali Calabresi Aldo Ferrara – ha un impatto rilevante sull’economia nazionale, attivando filiere e occupazione. La sfida è trasformare questa forza in crescita strutturale e duratura, migliorando la qualità dell’offerta e valorizzando i territori».