Accordo tra l’associazione degli industriali e l’agenzia per il lavoro per favorire rientri, nuove opportunità occupazionali e sostegno alle Pmi. Colacchio: «Il capitale umano è la priorità». Totino: «Vicini a imprese e candidati con servizi mirati»

Confindustria Vibo Valentia e l’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis S.p.A. annunciano un accordo di collaborazione che punta a «rafforzare la competitività delle imprese vibonesi attraverso una gestione strategica delle risorse umane». Al centro dell’intesa, spiegano i promotori, c’è la volontà di «valorizzare i giovani, favorire il rientro dei talenti calabresi e ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro».

L’iniziativa si inserisce nel percorso tracciato dall’Associazione degli Industriali, che individua «nel capitale umano il pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio». La partnership si propone di «ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta», con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese, «vera ossatura del tessuto produttivo locale», oggi alla ricerca di personale qualificato per sostenere i processi di crescita.

L’obiettivo dichiarato è «mappare con precisione i fabbisogni delle filiere territoriali», mettendo a disposizione «strumenti agili e competenze professionali mirate». Tra le priorità indicate, il contrasto alla fuga dei talenti, facendo emergere «le opportunità offerte dalle aziende locali, strutturate e orientate all’innovazione», così da incentivare «il rientro dei professionisti calabresi attualmente impiegati fuori regione». Spazio anche ai giovani, attraverso «percorsi di crescita e stabilità occupazionale» capaci di ridurre «la distanza tra formazione e mondo del lavoro», e un supporto mirato alle pmi grazie a «servizi flessibili e personalizzati sulle specifiche esigenze organizzative».

«Il nostro Programma Strategico pone il capitale umano e i giovani come priorità assoluta», afferma Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia. «Vogliamo dimostrare che anche il nostro territorio esprime imprese d’eccellenza, capaci di offrire lavoro qualificato e prospettive di carriera. Questa collaborazione è un passo concreto per rendere il sistema vibonese più attrattivo anche per i tanti calabresi che oggi si trovano fuori regione e desiderano ripensare qui il proprio futuro».

Dello stesso tenore le parole di Domenico Totino, responsabile Openjobmetis per la Calabria: «La collaborazione con Confindustria Vibo Valentia rappresenta per noi un passo decisivo per rafforzare il legame tra le imprese e le persone in cerca di lavoro del territorio. Da oltre 25 anni operiamo in Calabria con un obiettivo preciso: generare opportunità concrete e sostenibili, facilitando l’incontro tra competenze e esigenze delle aziende. Siamo l’unica Agenzia per il Lavoro presente in regione con quattro filiali: una scelta che riflette la nostra volontà di creare valore e di essere realmente vicini ai territori e alle loro comunità. Oggi è fondamentale trattenere e valorizzare ogni professionalità all’interno della nostra terra, sostenendo i percorsi di crescita delle persone e offrendo alle imprese competenze adeguate alle loro sfide. Grazie a questa sinergia puntiamo a supportare ancora meglio le pmi della provincia, accompagnandole nei processi di sviluppo e rafforzando la competitività del sistema produttivo locale».

Con l’intesa siglata, Confindustria Vibo Valentia e Openjobmetis ribadiscono l’impegno a «trasformare il capitale umano nel vero motore della crescita per la provincia», investendo sulle competenze come leva per affrontare le sfide del mercato e consolidare il tessuto imprenditoriale locale.