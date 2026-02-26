I Tis del capoluogo chiedono trasparenza e risposte certe dopo il mancato pagamento delle ultime mensilità: «Questo stallo burocratico sta generando disagi economici che non possono più essere ignorati»

Lavorano ogni giorno negli uffici e nei servizi comunali, ma da due mesi attendono l’indennità che spetta loro. A Vibo Valentia i Tirocinanti di Inclusione Sociale rompono il silenzio e denunciano pubblicamente il mancato pagamento delle mensilità di dicembre 2025 e gennaio 2026.

«I Tirocinanti di Inclusione Sociale in servizio presso il Comune di Vibo Valentia intendono portare all’attenzione pubblica e delle istituzioni competenti la critica situazione relativa al mancato accreditamento delle indennità maturate per i mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026».

Nel documento diffuso oggi, i lavoratori chiariscono subito un punto: «È doveroso premettere che, in questo contesto di incertezza, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha operato con estrema puntualità e correttezza». L’ente «ha infatti regolarmente trasmesso tutta la documentazione necessaria e i fogli presenza relativi alle mensilità in oggetto (note prot. 936/2026 e 8822/2026), dimostrando vicinanza concreta verso i lavoratori».

Il problema, spiegano, si sarebbe generato nel passaggio tra Regione e Inps. «Nonostante i flussi documentali sembrerebbero essere stati trasmessi dalla Regione, la documentazione necessaria per procedere ai pagamenti risulta ancora non pervenuta all’Inps di Vibo Valentia».

Uno stallo che pesa sulle famiglie: «Questo stallo burocratico sta privando decine di famiglie del proprio sostentamento, generando disagi economici di rilievo che non possono più essere ignorati».

I Tis rivendicano il proprio impegno quotidiano: «Operiamo quotidianamente con spirito di abnegazione, garantendo servizi essenziali alla comunità con un impegno e un’attenzione che vanno ben oltre la natura precaria del nostro inquadramento normativo». E aggiungono: «È profondamente amaro constatare come a questo senso di responsabilità non corrisponda un’eguale solerzia da parte degli enti previdenziali e regionali».

Nessuna volontà di alimentare polemiche, assicurano, ma una richiesta chiara: «Non è nostra intenzione sollevare polemiche sterili, ma sollecitiamo con determinazione una risoluzione immediata della problematica».

L’appello è diretto: «Chiediamo trasparenza e risposte certe: il lavoro svolto con dignità e costanza merita il rispetto dei tempi di pagamento e, soprattutto, la considerazione dovuta a chi contribuisce ogni giorno al funzionamento della macchina pubblica, nonostante una condizione di precarietà normativa nel processo di stabilizzazione che dura ormai da troppi mesi».

La conclusione è un auspicio: «Confidiamo in un intervento risolutivo che ponga fine a questo rimpallo di competenze e restituisca serenità a tutti noi lavoratori».