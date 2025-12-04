Grande partecipazione all’incontro organizzato per condividere con gli studenti esperienze, visioni e percorsi di crescita imprenditoriale. Riconoscimenti anche per Caterina La Marca e il maestro Gerardo Sacco

Nell’Aula consolidata 1 (Cubo 2C) dell’Università della Calabria si è tenuta ieri la prima edizione dell’evento “Costruire il Futuro in Calabria: Visione, Identità e Impresa”, organizzato da Campus Friends e moderato da Vincenzo Scrivo.

Un incontro che ha registrato una grande partecipazione e che ha portato sul palco tre realtà simbolo dell’imprenditorialità calabrese, capaci di affermarsi attraverso talento, visione e dedizione.

Gli interventi

Afro Rao, fondatore di ViboAdv, ha aperto i lavori con un intervento incentrato sull’importanza del marketing come leva strategica per la crescita delle aziende, mettendo in evidenza come le imprese calabresi possano competere su scala nazionale e internazionale attraverso il posizionamento, la comunicazione e la capacità di costruire valore percepito. La sua testimonianza ha coinvolto e stimolato gli studenti presenti.

Caterina La Marca, giovane imprenditrice di successo e fondatrice dell’Istituto di Bellezza Kate Sherasade, oggi alla guida di un team composto da 17 collaboratori, ha condiviso la sua storia professionale partita da zero e fondata sulla forza della formazione, della disciplina e di una visione chiara. Il suo intervento è stato un invito a credere nel proprio potenziale e a costruire il proprio percorso senza rinunciare alle proprie ambizioni.

Il momento più emozionante della giornata è arrivato con l’intervento del maestro orafo Gerardo Sacco, che ha ripercorso la sua straordinaria storia, da quando da ragazzo lavorava come garzone, fino a diventare uno degli orafi italiani più apprezzati nel mondo.

Nel suo racconto ha ricordato alcune delle collaborazioni più prestigiose della sua carriera, con star come Monica Bellucci, Elizabeth Taylor e Sophia Loren, oltre ai lavori realizzati per importanti produzioni teatrali e cinematografiche.

La sua testimonianza, intrisa di umanità, passione e orgoglio per le proprie radici, si è conclusa con una lunga ovazione da parte degli studenti.

Durante l’iniziativa sono intervenuti anche Laura Ferraro, PhD in Economia Aziendale e Salvatore Mangiardi, consigliere di amministrazione Unical.

Entrambi hanno sottolineato il valore della sinergia tra università, impresa e territorio nel percorso di crescita dei giovani.

Premiazioni finali

L’evento si è concluso con un momento speciale: un riconoscimento consegnato ai tre protagonisti - Rao, La Marca e Sacco - per il loro contributo al territorio e per il valore ispirazionale delle loro testimonianze.

Le premiazioni sono state realizzate attraverso un’opera del maestro vibonese Antonio La Gamba, consegnata come simbolo dell’impegno sociale e culturale portato avanti dai tre relatori.

Un messaggio forte per i giovani

Questa prima edizione ha confermato un messaggio chiaro e condiviso dai protagonisti: la Calabria è un luogo in cui, con visione e determinazione, si può costruire un futuro solido, innovativo e capace di dialogare con il mondo.

Campus Friends annuncia già l’intenzione di rendere l’iniziativa un appuntamento annuale, con l’obiettivo di continuare a mettere in connessione studenti, imprese e storie capaci di generare ispirazione e nuove opportunità.