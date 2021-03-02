L’azienda vibonese Marago presente alla 26esima edizione del “Gulfood Trade Show” con la specialità Caffeotto

Dal 21 al 25 febbraio si è tenuta a Dubai la 26a edizione del “Gulfood Trade Show”, una delle più grandi esposizioni per il settore enogastronomico e alberghiero a livello mondiale. Ma con l’edizione 2021 Dubai rafforza lo stato di hub del commercio alimentare internazionale in quanto è stato anche presentato il primo evento globale di cibo e bevande “in persona”. Tra i prodotti alimentari presentati dai diversi paesi del globo, quest’anno ve n’era anche uno proveniente dalla Calabria e precisamente da Vibo.

Grazie alla collaborazione con la società “Con Gusto”, il caffè al bergamotto Caffeotto è arrivato negli Emirati ad una delle più importanti fiere mondiali dove si incontrano fornitori e operatori del settore dell’Horeca. A Caffeotto è stato riservato l’onore di essere elemento di uno splendido piatto dello chef Marcello Rivetti del “Bice Restaurant” di Dubai, che ha preparato un filetto di manzo con riduzione di Caffeotto sul letto di patate arrosto. Roba per buongustai, un piatto apprezzato che contribuirà a portare il profumo della Calabria fuori dai confini della regione.

«Essere stati presenti qui – ha dichiarato Dario Messina, titolare della Marago Caffè – e portare il profumo della nostra terra è stato per noi motivo di orgoglio nonché di speranza che l’economia possa davvero ripartire».

L’azienda caffearia vibonese, recentemente, ha inoltre avviato una joint-venture con “Florette”, lo storico veliero che ha scelto il porto di Vibo Marina come sua base permanente. Da questa collaborazione è nato il marchio “Vela-Vela” con la creazione di quattro miscele dedicate al mondo della navigazione, un incontro tra storia e amore per il mare. Ronnie e Nicole Haynes, armatori di “Florette”, hanno creato, insieme al team di Marago Caffè, questo progetto fatto di scoperta e recupero della storia. Florette, infatti, compie quest’anno cento anni. Venne costruita un secolo fa, nel 1921, e la famiglia Haynes, proprietaria del brigantino, da anni ormai fa conoscere alle persone di tutto il mondo l’universo della vela e la bellezza dell’andare per mare. Grazie alla collaborazione con l’azienda Marago intende ora far riempire le vele anche con… l’aroma del caffè.