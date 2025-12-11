Contributi fino a 100.000 euro per interventi di salvaguardia e valorizzazione delle aree montane destinati a 155 Comuni calabresi che sono stati ammessi al finanziamento previsto dal bando "Sviluppo delle Montagne Calabresi". Un bando, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit), che prevede risorse complessive per oltre 15 milioni di euro stanziati con delibere della Giunta regionale della Calabria.

Stamani, alla Cittadella regionale a Catanzaro, è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria e i 155 Comuni interessati. All'iniziativa hanno preso parte il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, collegato da remoto, l'assessore regionale alle Politiche della montagna, Gianluca Gallo, e il direttore generale Domenico Maria Pallaria, insieme ai sindaci e agli amministratori dei territori interessati.

Gli interventi programmati riguardano la realizzazione o l'adeguamento di aree di atterraggio per elisoccorso, anche notturno; opere di riqualificazione urbana nei centri storici; manutenzione straordinaria della viabilità comunale; piccoli invasi a uso irriguo e di protezione civile; aree pic-nic, campeggi e rifugi turistici. La firma delle convenzioni avvia la fase esecutiva dei progetti, che saranno realizzati dai Comuni beneficiari secondo le linee approvate.

I fondi in arrivo nel Vibonese

Per quanto riguarda il Vibonese, ecco di seguito i comuni beneficiari. In particolare, per la realizzazione di aree per atterraggio elisoccorso anche nelle ore notturne Fabrizia ha ottenuto un finanziamento da 69mila euro.

Per la realizzazione interventi di riqualificazione centri storici, arredi urbani, cartellonistica, non è stato finanziato alcun Comune vibonese. Tuttavia sono state ammesse e ritenute finanziabili le proposte di Serra San Bruno (99mila euro), Gerocarne (95mila), Joppolo (98mila), Spadola (100mila), Brognaturo (98mila).

Per la realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, finanziati i Comuni di Mongiana e di Nardodipace, con 100mila euro ciascuno. Giudicate inoltre ammesse e finanziabili le istanze di Pizzoni, Dinami e Sorianello.

Nell’elenco dei Comuni esclusi risultano Arena, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Simbario, Vallelonga.

Occhiuto e Gallo: «Regione attenta alle aree montane»

«È una misura molto importante - ha detto stamattina Occhiuto - che andrebbe ripetuta anche in futuro. Consente di destinare risorse a Comuni che sono tra i più esposti al rischio di spopolamento. Certo, non è l'unica iniziativa necessaria: stiamo lavorando a un insieme di attività con la giunta regionale, in particolare con l'assessore Gallo. Il fatto di aver realizzato questa misura in tempi brevi è un dato positivo. Molte domande riguardano la manutenzione straordinaria della viabilità o piccoli interventi di opere pubbliche. Sono molto interessanti le richieste per basi di elisoccorso e atterraggio notturno. Su questo e sui piccoli invasi dovremmo prevedere una misura specifica nei prossimi mesi, perché sono aspetti da valorizzare ulteriormente».

«Con i fondi per la montagna - ha detto Gallo spiegando le finalità del bando - abbiamo pensato ai piccoli Comuni, che sono per lo più territori montani. Abbiamo destinato due annualità del fondo, 2023 e 2024, finanziando 155 Comuni con circa 100mila euro ciascuno. Con la firma della convenzione parte la fase esecutiva e i lavori dovranno essere completati entro fine 2026. L'obiettivo principale è frenare lo spopolamento, un fenomeno che interessa la Calabria e molte regioni del Mezzogiorno. Crediamo che le aree interne possano rappresentare un'opportunità per un turismo destagionalizzato e per attività che possono essere recuperate grazie all'impegno delle amministrazioni locali».