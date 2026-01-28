Il Comune di Vibo Valentia ha ottenuto un finanziamento di 225mila euro nell’ambito dell’Avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica - C.S.E. 2025”, promosso dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Nel Vibonese hanno potuto accedere ai fondi erogati con il bando nazionale 14 Comuni, per un totale di 4,7 milioni.

A Vibo il contributo sarà destinato alla realizzazione del progetto di riqualificazione energetica dell’edificio che ospita la scuola primaria “Domenico Savio”, in via Pasquale Buccarelli (dirigente Lorena Callisti, rup Massimo Trimmeliti). L’intervento prevede, nello specifico, l’installazione di un impianto fotovoltaico che consentirà all’edificio di diventare autosufficiente sotto il profilo del dispendio energetico.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente guidato da Marco Miceli, rappresenta – fanno sapere da Palazzo Luigi Razza – «un passo concreto verso la riduzione dei consumi e la valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’amministrazione comunale».

«Il finanziamento ottenuto - dichiara l’assessore Miceli - conferma il nostro impegno nel promuovere politiche di transizione ecologica a beneficio della comunità scolastica e dell’intera cittadinanza, ottenendo al contempo anche un importante risparmio economico. Ringrazio gli ingegneri Callisti e Trimmeliti per aver prestato la giusta attenzione ad un bando di grande valenza».