Dopo l'evacuazione di oltre mille persone, il sindacato esprime apprezzamento per la reazione efficace e richiama l'attenzione sulla necessità di investire nella formazione del personale e nella prevenzione dei rischi

La gestione dell'emergenza, il ruolo della dirigente scolastica e del personale, ma soprattutto la necessità di investire nella prevenzione e nella formazione di chi ogni giorno è chiamato a garantire la sicurezza degli studenti. Dopo la fuga di gas che martedì 6 ottobre ha costretto all'evacuazione del liceo scientifico Giuseppe Berto di Vibo Valentia, interviene anche la Cisl Scuola Vibo Valentia, che esprime apprezzamento per la risposta dell'istituto e richiama l'attenzione sulle condizioni nelle quali il personale scolastico si trova a operare.

Al centro della nota del sindacato ci sono la dirigente scolastica Licia Bevilacqua e la professoressa Carmen Corrado, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (Rspp), alle quali viene riconosciuto, insieme a docenti e personale Ata, il merito di aver affrontato una situazione di grave pericolo con responsabilità e spirito di collaborazione.

L'emergenza e le criticità già segnalate

L'intervento della Cisl arriva a due giorni dall'incidente verificatosi nel cantiere di via degli Artigiani, dove la rottura di una condotta del metano durante i lavori per la nuova rete fognaria e di raccolta delle acque meteoriche ha provocato una violenta fuoriuscita di gas. Oltre mille persone, tra studenti, insegnanti e personale scolastico, sono state costrette ad abbandonare l'edificio, mentre venivano evacuati anche gli uffici della Provincia e altri locali nelle vicinanze.

Un'emergenza che ha reso ancora più evidente le criticità legate alla presenza dei cantieri nell'area. Il sindaco Enzo Romeo ha disposto la chiusura precauzionale dell'istituto fino al via libera dei vigili del fuoco che devono effettuare una serie di controlli. Intanto, il tavolo tecnico convocato ieri in Comune non ha ancora individuato una soluzione definitiva per consentire la prosecuzione delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza. Tra le ipotesi esaminate figurano una diversa programmazione degli interventi nel cantiere e lo spostamento delle operazioni di scavo nelle ore pomeridiane.

Il plauso della Cisl alla dirigente e alla responsabile della sicurezza

In questo quadro si inserisce la presa di posizione della Cisl Scuola, che sottolinea come la risposta a un'emergenza non possa prescindere da una preparazione adeguata e da una collaborazione efficace tra tutte le componenti dell'istituto.

«Nei momenti di pericolo, la preparazione del personale, la conoscenza delle procedure e la capacità di collaborare sono fondamentali per tutelare l'intera comunità scolastica», evidenzia il sindacato, che rivolge un particolare ringraziamento alla professoressa Carmen Corrado, associata alla Cisl, per il contributo offerto nella gestione dell'emergenza e per l'attività svolta nel tempo a sostegno della sicurezza del liceo.

Un lavoro, sottolinea l'organizzazione sindacale, che richiede competenze specifiche, continuità e un coordinamento costante tra responsabile della prevenzione, dirigente scolastico, addetti alle emergenze, docenti e personale Ata.

«Servono più risorse e formazione continua»

Per la Cisl, quanto accaduto al Berto deve rappresentare anche un'occasione per rafforzare le misure di prevenzione. Non soltanto all'interno degli edifici scolastici, ma anche nelle aree circostanti, soprattutto quando sono interessate da lavori pubblici potenzialmente in grado di interferire con le attività didattiche e con le procedure di evacuazione.

«Continueremo a chiedere maggiori risorse per la sicurezza degli edifici, la formazione del personale e il sostegno alle figure che operano nella prevenzione, portando queste esigenze nelle sedi di confronto sindacale e istituzionale», annuncia la Cisl Scuola.

Il sindacato chiede inoltre percorsi formativi continui, organizzati in condizioni che consentano un'effettiva partecipazione dei lavoratori, e una collaborazione stabile tra scuole ed enti competenti, anche per prevenire i rischi derivanti dai cantieri esterni agli istituti.

«La tutela degli studenti e dei lavoratori è una responsabilità condivisa che, come Cisl Scuola, continueremo a sostenere con proposte e iniziative concrete».