La società consortile guidata da Vitaliano Papillo vola al salone Id-Weekend. Allestito uno stand per offrire ai visitatori un assaggio dei prodotti nostrani: «Facciamo conoscere alla Francia le nostre eccellenze»

Anche il Gal Terre vibonesi presente, insieme alla città di Tropea e a al gruppo "Valentour", al salone Id-Weekend a Nizza per promuovere il territorio e le sue specialità e bellezze. Il Gal, in particolare, per i tre giorni della manifestazione in Costa Azzurra presenzierà nel salone "Visitez l'Italie" con un proprio stand volto ad offrire ai visitatori un assaggio delle bontà enogastronomiche del Vibonese: 'nduja, cipolla rossa di Tropea, pecorino del Poro, vino e olio.

Ad animare lo stand, il presidente Vitaliano Papillo: «Si tratta di un’iniziativa che, insieme a altre che si svolgeranno durante l’anno, punta a far conoscere ai cugini francesi alcune tra le destinazioni più esclusive della Penisola e le loro migliori eccellenze. Un’opportunità straordinaria per le nostre aziende che operano nel turismo e nella produzione enogastronomica e per il territorio in generale, che si mostrerà alla Francia in tutta la sua magnifica bellezza e bontà».

