Tropea al Salone Id-Weekend in Costa Azzurra per promuovere il turismo

Prenderà il via il prossimo venerdì 1 aprile la tre giorni Id-Weekend. Il Salone di Nizza ospiterà un’area totalmente dedicate all’Italia e Tropea, grazie al progetto “10 Comuni” promosso e diretto dalla Camera di Commercio di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra.

Dall’1 al 3 aprile il Salone Id-Weekend di Nizza ospiterà due spazi interamente dedicati all’Italia e alle sue eccellenze sia turistiche che gastronomiche.

Una grande opportunità per le aziende e le collettività italiane di dare lustro all’Italia in Costa Azzurra grazie ad un salone espositivo versatile dedicato al grande pubblico. Il padiglione Visitez l’Italie darà l’opportunità al pubblico di scoprire alcune delle destinazioni più esclusive della Penisola, da Genova a Tropea, passando per Acqui Terme, Bra, Santa Margherita Ligure, Levanto, Valle Stura, Pisa, Livorno, Arezzo e Polignano a Mare. Inoltre negli stand sarà possibile trovare Visitez l’Italie, la guida ufficiale della CCItalienne per scoprire alberghi, ristoranti, rifugi, malghe, stabilimenti balneari e termali, territori e paesaggi, oltre che a numerosi percorsi all’aperto, tour enogastronomici e iniziative di turismo esperienziale di goni genere: un’autentica vetrina del Bel Paese.

A scaldare l’atmosfera la musica di Riviera Radio, che accompagna ogni giorno i turisti italiani, francesi e internazionali da Sanremo a Saint Tropez.

Tropea verrà accompagnata in questa esperienza dal G.A.L. Terre Vibonesi, che si preoccuperà di offrire al pubblico un assaggio delle eccellenze enogastronomiche del territorio, e dal gruppo Valentour che mostrerà ai visitatori del Salone uno spaccato sulle bellezze e sui servizi che Tropea e la Costa degli dei offrono ai viaggiatori.



Domani, 31 marzo alle ore 11.00, presso il Palais de la Méditerranée di Nizza, la conferenza stampa di presentazione di Visitez l’Italie, la guida turistica 2022 della Camera di Commercio Italiana di Nizza.