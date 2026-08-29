Il Comune di Stefanaconi cerca un Istruttore economico-finanziario a tempo pieno e indeterminato. L’ente, attualmente retto da una commissione straordinaria, ha infatti indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione per 36 ore settimanali di una figura destinata ad essere inquadrata nell’area degli istruttori, ex categoria C. Il candidato selezionato sarà inserito nell'Area Finanziaria, con assegnazione specifica al Servizio Ragioneria e al Servizio Tributi.

Sarà dunque chiamata a svolgere mansioni di istruttoria e gestione contabile e tributaria. Nello specifico, le sue attività comprenderanno il supporto alla redazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del rendiconto; la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa e degli adempimenti fiscali (come Iva e Irap); la gestione e riscossione, anche coattiva, dei tributi locali; la redazione di atti e provvedimenti amministrativi connessi all'area economico-finanziaria.

Per partecipare, oltre ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego (cittadinanza italiana o UE, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma quinquennale di Ragioniere e Perito commerciale o di Istituto Tecnico - settore economico (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing), o titoli equipollenti; qualsiasi diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, purché accompagnato da una laurea in ambito economico-finanziario (classi L-18, L-33, LM-16, LM-56, LM-76, LM-77 o equiparate).

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale unico del reclutamento InPa (www.inpa.gov.it) e il termine perentorio per l'invio delle candidature è fissato per le ore 23:59 di lunedì 14 settembre 2026. La partecipazione al concorso comporta inoltre il pagamento di una tassa di ammissione pari a 10 euro.

La selezione prevede una valutazione complessiva che può raggiungere un massimo di 70 punti, ripartiti tra prove d'esame (max 60 punti) e titoli (max 10 punti). Qualora il numero delle domande sia pari o superiore a 60 è prevista una prova preselettiva che consisterà in quesiti a risposta multipla sulle materie d'esame e/o di carattere logico-attitudinale. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 30 candidati e i relativi pari merito. È previsto l'esonero dalla preselezione per i candidati con invalidità pari o superiore all'80 per cento.

La prova scritta (max 30 punti) consisterà in cinque quesiti a risposta breve sulle materie d'esame. Per superarla e accedere all'orale è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30.

La prova orale (max 30 punti) consisterà in un colloquio sulle materie d'esame e sulle competenze trasversali. Durante il colloquio sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica con un giudizio di idoneità (il cui esito negativo comporta il mancato superamento del concorso). La prova si intende superata con almeno 21/30.

Infine, la valutazione dei titoli (max 10 punti) sarà effettuata dopo la prova orale solo per i candidati idonei e prenderà in considerazione titoli di studio ulteriori, esperienza lavorativa in altre PA e il curriculum professionale.

Le materie d'esame spazieranno dall'ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) all'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011), passando per il diritto amministrativo, i tributi locali, il pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) e gli elementi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

In caso di assunzione, il vincitore del concorso è tenuto a rimanere in servizio presso il Comune di Stefanaconi per un periodo non inferiore a cinque anni.