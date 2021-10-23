Il "Pandujotto Dark" è tra i prodotti protagonisti nel padiglione di Coldiretti all'evento internazionale dedicato al cibo "TuttoFood"

Grande successo per il Pandujotto calabrese alla Fiera di Milano a Rho. Dopo l’affermazione alla finale regionale del premio “Oscar Green” nella categoria “Campagna Amica”, il Pandujotto Dark – panettone fatto con cioccolato e ‘nduja di Spilinga – è presente come novità assoluta nel padiglione di Coldiretti a TuttoFood, l’evento internazionale dedicato al cibo in corso alla Fiera di Milano a Rho fino al 26 ottobre. [Continua in basso]

Il Pandujotto sta incuriosendo i tanti visitatori – spiegano da Coldiretti -, proponendosi come prodotto innovativo sulle tavole del post Covid. Realizzato dall’azienda Livasì di Spilinga in collaborazione con un maestro pasticcere, è lavorato tradizionalmente con lievito naturale che dona un sapore autentico e genuino. Un dolce-salato, in cui piccante della ‘nduja si sposa con il dolce dei pezzetti di cioccolato fondente al 70%. Un contrasto che può apparire strano ma bilanciato nonché gustoso, assicura chi lo ha assaggiato. Ed è proprio da questo audace abbinamento che nasce l’interesse dei consumatori.

«Ancora una volta – sottolinea Coldiretti Calabria in una nota – le aziende agroalimentari calabresi, facendo sistema e coniugando saperi e sapori sanno proporsi al grande pubblico valorizzando i prodotti Made in Calabria, attraverso uno stretto rapporto tra impresa e cittadini-consumatori. Dopotutto nel 2021, come emerge dall’analisi della Coldiretti, il cibo diventa la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 575 miliardi di euro con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente nonostante le difficoltà legate alla pandemia. In Calabria – è la chiosa – i margini di espansione sono notevoli».