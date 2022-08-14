A darne notizia l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso. Ieri avvistato in rada il superyacht a vela più grande del mondo

L’infrastruttura portuale di Vibo Marina ospiterà, nel mese di maggio 2023, una settimana di eventi dedicati alla nautica durante la quale, accanto alla parte espositiva dedicata all’usato, si svolgeranno anche altre manifestazioni legate al cinema, alla moda, alla gastronomia, ecc. L’iniziativa, programmata dall’assessorato regionale, è stata presentata presso il pontile “Marina Carmelo” dall’assessore al Turismo Fausto Orsomarso, accompagnato dall’assessore comunale Michele Falduto con la presenza di Franco Ranieri, che negli anni passati è stato l’ideatore della “Fiera Nautica” di Vibo Marina, un appuntamento che costituiva un momento importante per la nautica da diporto a livello interregionale. [Continua in basso]

Vibo Marina è stata selezionata come porto di partenza per questa manifestazione nautica che avrà carattere itinerante in quanto interesserà anche altri porti della Calabria. Il sopralluogo dell’assessore regionale ha puntato a definire, con largo anticipo, tutti gli aspetti organizzativi di un evento definito “innovativo” e che si avvarrà della collaborazione del Salone internazionale della nautica di Genova.

Un porto, quello vibonese, diventato nel tempo punto di riferimento per la grande nautica internazionale, come testimoniano le presenze di prestigiose imbarcazioni nazionali e internazionali. In mattinata ieri ha fatto la sua comparsa in rada, “in toccata” per poi dirigersi verso le isole Eolie, il superyacht a vela “Eos”, che al momento del varo (2006) era considerato il più grande yacht a vela del mondo. Per dare un’idea delle sue dimensioni, basti pensare che la sua lunghezza (94 metri) è di poco inferiore a quella dell’Amerigo Vespucci. Il proprietario della lussuosa imbarcazione è il miliardario statunitense Berry Diller e il valore stimato del veliero è di 70 milioni di dollari. Può ospitare 16 passeggeri con un equipaggio di 21 persone. (cfr: Superyacht Fan).