La parlamentare accanto al sindaco dopo gli ingenti danni alla struttura della cooperativa Stella del Sud

“Ho voluto essere personalmente accanto al sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, per testimoniare la presenza delle istituzioni sul territorio. Purtroppo quanto accaduto all’impianto di selezione dei rifiuti della cooperativa Stella del Sud è gravissimo e, indipendentemente dalle indagini in corso, è importante che sia forte la presenza di chi rappresenta il territorio, localmente ma anche a livello nazionale, per i lavoratori e le famiglie colpite da questo terribile accaduto”.E’ quanto dichiara la senatrice di Italia Viva Silvio Vono. “Una realtà imprenditoriale relativamente giovane, nata infatti nel 2009, che opera in territori delle aree interne del Vibonese con l’obiettivo precipuo di includere nel mercato del lavoro i soggetti più deboli consentendo il sostentamento, nel settore colpito, di poco più di quaranta famiglie. Un esempio nobile che il presidente Nicola Marchese porta avanti con impegno coadiuvato dall’esperienza di Pasquale Fera e che, incontrandoli, ho potuto condividere esprimendo una solidarietà concreta – conclude la Vono – che mi porterà nei prossimi giorni a stare accanto a loro per aiutarli ad una rapida ripresa delle attività”.

LEGGI ANCHE: Vasto incendio in una discarica di San Nicola da Crissa

Incendio nella discarica di San Nicola da Crissa, i vigili del fuoco ancora sul posto