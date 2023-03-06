Protocollo tra Parco delle Serre e la Kalabria trekking aps. L'obiettivo è accrescere le presenze turistiche attraverso le iniziative escursionistiche

La sinergia tra enti istituzionali ed associazioni crea le basi fondamentali per la valorizzazione e la promozione del territorio. L’intesa tra il Parco delle Serre e Kalabria trekking aps si rafforza attraverso la stipula di un protocollo d’intesa, il legame tra il Parco ed il Kalabria Coast to Coast, che ha come obbiettivo principale la valorizzazione e la promozione del cammino di 55 km che partendo da Soverato, sulla Costa degli Aranci, attraversa tutte le Preserre Calabre, tocca il lago Angitola e arriva a Pizzo, sulla Coste degli Dei, diventato nell’ultimo anno meta mondiale del turismo slow con i suoi paesaggi mozzafiato. [Continua in basso]

Coinvolgere le comunità, promuovere la cultura, tutelare e valorizzare la biodiversità, accrescere le presenze attraverso il turismo escursionistico, sono alcune delle finalità oggetto del protocollo d’intesa siglato nel castello di Pizzo, tra il commissario straordinario del Parco delle Serre, Alfonso Grillo, e il presidente di Kalabria Trekking Lorenzo Boseggia. «Siamo impegnati – dichiara il commissario del Parco Grillo- a incentivare la presenza sul territorio, a migliorale le conoscenza culturali e naturalistiche dei nostri borghi e avvicinare i nostri giovani a una forma corretta di fruizione del nostro patrimonio ambientale, secondo la buona prassi della “ tutela attiva” conoscere per difendere. Tali obbiettivi possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione tra enti proposti alla tutela, come appunto il parco delle serre, e chi si spende sul territorio per valorizzarlo, a volte compiendo passi da gigante, come appunto l’associazione Kalabria Trekking, grazie alla quale la Calabria, per mezzo del sentiero Coat ti Coast, che attraversa l’area delle serre, è arrivata sulle colonne del Time, come unica meta italiana, tra le 50 “straordinarie destinazioni” da esplorare nel mondo nel numero speciale “The World’s Greatest Places Of 2022».

