Trasferimento temporaneo ma necessario per dare seguito al progetto “Libreria Digitale del Vibonese”. Il Comune comunicherà a breve la data di apertura nella nuova sede
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La Biblioteca comunale di Vibo Valentia si prepara a cambiare temporaneamente casa. La Giunta comunale ha infatti approvato il trasferimento delle attività bibliotecarie dalla storica sede di via Palach ai locali di Palazzo Santa Chiara, passaggio necessario per consentire l’avvio degli interventi previsti dal progetto “Libreria Digitale del Vibonese”.
Una decisione definita dall’amministrazione «necessaria e non più rinviabile» per permettere l’esecuzione di un ampio piano di riqualificazione dell’intero complesso bibliotecario, destinato a trasformare la struttura in uno spazio moderno, efficiente e maggiormente fruibile dalla cittadinanza.
Il progetto prevede infatti «opere di efficientamento energetico, riuso e recupero funzionale dell’intero complesso bibliotecario», interventi che interesseranno non solo gli ambienti interni ma anche «lo spazio verde esterno», con l’obiettivo di restituire alla città un presidio culturale completamente rinnovato.
Secondo quanto emerge dalla delibera approvata dalla Giunta, la natura stessa dei lavori rende impossibile garantire la regolare prosecuzione delle attività all’interno della sede di via Palach. Gli interventi, viene spiegato, «risultano incompatibili con il normale svolgimento dei servizi bibliotecari», circostanza che ha reso inevitabile il trasferimento temporaneo.
Sarà dunque il complesso di Palazzo Santa Chiara ad accogliere, nei prossimi mesi, i servizi della Biblioteca comunale, assicurando continuità alle attività rivolte all’utenza. Una scelta che punta a limitare i disagi per studenti, ricercatori e cittadini che quotidianamente frequentano la struttura.
Nei prossimi giorni il Comune comunicherà ufficialmente la data di apertura della Biblioteca nei nuovi spazi, dove verranno temporaneamente trasferiti libri, servizi e attività culturali in attesa del completamento della riqualificazione della sede originaria.