L'accordo sarà presentato sabato 27 agosto nel corso di un evento di degustazione: «Una grande opportunità per valorizzare e far conoscere un'eccellenza agroalimentare»

Essere ambasciatori nel mondo di un’eccellenza agroalimentare di qualità, sempre più icona della dieta Mediterranea ed ingrediente irrinunciabile tanto nelle ricette più semplici che in quelle più elaborate e consegnare all’ospite, come souvenir, un’esperienza capace di raccontare, a tavola, suggestioni e territori. Continua ad essere, questo, l’obiettivo dell’intesa tra il Consorzio della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP e la catena del Gruppo Alpitour VOIhotels – Vera Ospitalità Italiana che sabato 27 agosto al Tropea Beach Resort, saranno protagonisti di un nuovo evento di degustazione. Per l’occasione sarà presentato l’accordo tra le due realtà che vedrà protagonista la cipolla in tutti i ristoranti dell’importante gruppo alberghiero, leader in Italia nel settore del turismo. [Continua in basso]

È quanto fa sapere Daniele Cipollina, Ceo di ADV Maiora Comunicazione integrata e direttore marketing e comunicazione del Consorzio, esprimendo soddisfazione per il successo riscosso dal format itinerante di un tour che ha già toccato, oltre i resort calabresi, quelli della Puglia, della Sicilia e della Sardegna. «La collaborazione con la catena alberghiera VOIhotels del Gruppo Alpitour – continua Daniele Cipollina – va nella direzione di esaltare la qualità del Made in Calabria per valorizzare la cultura agroalimentare e la produzione di qualità di un prodotto genuino e autentico. Risulta necessario sostenere questo patrimonio regionale, storico e culturale, con l’obiettivo di far in modo che il marchio Cipolla Rossa di Calabria IGP possa rappresentare per i consumatori un importante e sicuro riferimento di garanzia e tutela del patrimonio agroalimentare di Calabria».

All’evento di sabato parteciperanno: l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il direttore generale dell’Assessorato all’agricoltura Giacomo Giovinazzo, il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, il sindaco di Parghelia Antonio Landro, il patron della distilleria F.lli Caffo Pippo Caffo, il presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP Giuseppe Laria, il direttore commerciale del Gruppo VOIHotels Angelo La Riccia.



«La catena VOIhotels vanta un fatturato di oltre 100 milioni di euro, con 840 mila utenti registrati nel solo 2022 e con 15 strutture dislocate sul territorio nazionale e 7 all’estero, quella con la catena VOIhotels – aggiunge Cipollina – è un’operazione di marketing territoriale destinata a far conoscere sempre più la Rossa di Tropea in Italia e nel mondo». A concretizzare nel piatto questo esperimento saranno gli chef Giuseppe Romano, chef Ambassador della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, e Marcello Butera, chef del Voi Tropea Beach Resort. [Continua in basso]

«Per il nostro Consorzio l’utilizzo della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP nei menù dei ristoranti della catena VOIhotels – dichiara Giuseppe Laria, presidente del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp – è motivo di grande soddisfazione e rappresenta una grande opportunità per far apprezzare maggiormente il prodotto e rendere più riconoscibile il marchio Igp. Progetti come questo sono fondamentali per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane, compresa la nostra cipolla».

«La partnership con il Consorzio – afferma Angelo La Riccia, direttore commerciale di VOIhotels – si inserisce perfettamente in quello che è il legame con i territori che, come VOIhotels, perseguiamo in tutte le destinazioni: e la cipolla rossa di Tropea IGP, in quanto eccellenza del territorio, dove sorgono i tre dei nostri, diventa quindi partner naturale. Il motivo alla base della scelta dei soggiorni nei VOIhotels non è mai solo la vacanza al mare ma un percorso più articolato che passa appunto dalla valorizzazione dei territori, dal punto di vista naturalistico ma anche culturale e nello specifico, culinario, fino sentirsi parte attiva con il progetto della sostenibilità che da anni contraddistingue l’offerta di VOIhotels. Pertanto, sostenibilità per VOIhotels è presentare il territorio e le sue ricchezze».

Tra le diverse intese commerciali siglate in questi anni e che hanno contribuito a consolidare la reputazione e l’immagine della rossa di Tropea Calabria IGP, anche per le proprietà salutistiche, la cipolla nostrana torna a far parte della nuova edizione di My Selection di McDonald’s, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich nata per valorizzare i prodotti DOP e IGP italiani, la loro qualità e lo stretto legame con i territori.