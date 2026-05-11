Il network editoriale calabrese scelto tra le realtà di interesse nel panorama europeo dell’informazione. Previsti un percorso formativo interno con Google e un incontro pubblico all’Università della Calabria il 15 maggio dedicato ad AI e giornalismo. L’editore Domenico Maduli: «È questo il senso dell’investimento che LaC continua a fare sul territorio»

Un gruppo che cresce, un focus su come cambia il lavoro di chi si occupa di informazione ed una collaborazione nascente con uno dei colossi del web mondiale. Il network LaC è stato selezionato da Google News Initiative nell’ambito del programma internazionale Growth Lab, il percorso promosso da Google dedicato allo sviluppo, all’innovazione e alla trasformazione digitale delle realtà editoriali europee.

Nell’ambito del progetto, un formatore ufficiale di Google News Initiative sarà ospite della redazione LaC per avviare un percorso di formazione rivolto al personale giornalistico e tecnico del network, focalizzato sull’utilizzo dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale applicati al giornalismo, all’organizzazione del lavoro editoriale e alla produzione dei contenuti.

L’iniziativa si inserisce in una fase di profonda trasformazione del settore dell’informazione, nella quale le tecnologie AI stanno ridefinendo modelli produttivi, linguaggi e modalità di relazione con il pubblico. L’obiettivo del percorso sarà quello di approfondire opportunità, limiti e prospettive dell’integrazione tra intelligenza artificiale ed editoria, mantenendo al centro qualità, affidabilità e responsabilità giornalistica.

LaC e Google News Initiative insieme per un incontro all’Università della Calabria

Accanto alla formazione interna, LaC e Google News Initiative promuoveranno anche un momento di confronto pubblico e accademico.

Il prossimo 15 maggio 2026, infatti, si terrà all’Università della Calabria l’incontro dal titolo “AI & Journalism – Google News Initiative e LaC”, dedicato agli studenti dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e Media e Società dei dipartimenti DISU e DISPES. L’appuntamento, in programma alle ore 10:00 presso l’University Club dell’Università della Calabria, vedrà i saluti istituzionali del direttore DISPES Ercole Giap Parini, della delegata alla didattica DISU Giusy Gallo e del presidente ed editore del network LaC Domenico Maduli. Interverranno inoltre Francesco Rende, digital e social media strategist LaC, e Gabriele Cruciata, giornalista e formatore Google News Initiative.

L’incontro sarà dedicato alle nuove prospettive del giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale, al rapporto tra innovazione tecnologica ed editoria e alle competenze richieste ai professionisti dell’informazione del futuro.

Domenico Maduli: «Ribadiamo la narrazione su questa terra»

«Per anni questa regione ha subito la narrazione di una terra periferica rispetto ai grandi processi di innovazione. Noi abbiamo deciso di ribaltare questa impostazione — dichiara l’editore Domenico Maduli — e portare Google in Calabria significa dimostrare che anche dal Sud si possono costruire relazioni internazionali, creare opportunità e generare formazione di alto livello. Eventi come questo non servono soltanto a un’azienda editoriale: servono a un territorio intero. La vera sfida oggi — prosegue l’editore — è evitare che i giovani calabresi siano costretti a guardare sempre fuori per trovare occasioni di crescita. Se riusciamo a portare qui competenze, confronto e innovazione, allora stiamo costruendo qualcosa che resta. È questo il senso dell’investimento che LaC continua a fare sul territorio, è solamente questo il nostro campo da gioco».