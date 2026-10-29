Marina Carmelo – Vibo Yacht Assistance conquista per il secondo anno consecutivo i Blue Marina Awards 2026, il riconoscimento nazionale dedicato alle eccellenze della portualità turistica. La struttura di Vibo Marina è tra i 22 porti e approdi premiati su 269 esaminati, nella categoria degli approdi con vocazione superyacht. La cerimonia si è svolta presso la Camera dei deputati, confermando il rilievo raggiunto dalla realtà vibonese nel panorama della nautica turistica.

Un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città ha rivolto le proprie congratulazioni a Francesco Maria Carmelo Ranieri e a tutto lo staff della struttura. «Vedere confermato a livelli così alti il nome del nostro porto e della nostra marina è motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità», afferma il primo cittadino.

Il riconoscimento premia realtà che si distinguono per qualità dell’accoglienza, sostenibilità, sicurezza, innovazione e inclusività, sulla base di parametri oggettivi e verifiche indipendenti. Per Marina Carmelo, la conferma arriva dopo il premio ottenuto anche nel 2025 e valorizza un percorso imprenditoriale familiare che si è sviluppato attraverso tre generazioni.

«Marina Carmelo rappresenta un esempio di imprenditoria familiare virtuosa che, giunta alla terza generazione, ha saputo coniugare la grande tradizione marinara del nostro territorio con la modernità, l’innovazione e la sostenibilità ambientale», sostiene Romeo, sottolineando il legame tra la crescita della struttura e l’identità marittima locale.

Il sindaco evidenzia inoltre il ruolo dello scalo nella promozione turistica della città: «Il porto di Vibo Marina si conferma uno snodo strategico ed un biglietto da visita fondamentale per il turismo di eccellenza in Calabria», conclude.

Il premio rafforza così la visibilità di Vibo Marina nel settore della nautica di alto livello, in un comparto nel quale la qualità dei servizi, l’attenzione all’ambiente e la capacità di accoglienza rappresentano elementi centrali per attrarre imbarcazioni e visitatori e creare ricadute sul territorio.