Si amplia nel Vibonese la rete dei servizi dedicati alla mediazione civile e commerciale. ADR Intesa apre una nuova sede a Nicotera, in via San Nicola 12, località Vasia, con l’obiettivo di offrire a cittadini, imprese e professionisti un punto di riferimento per la risoluzione alternativa delle controversie.

L’organismo è iscritto al numero 635 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive modificazioni. La nuova struttura opererà nell’ambito della competenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia.

A coordinare l’attività sarà un gruppo di professionisti con differenti competenze, composto, tra gli altri, dall’avvocato Maria Assunta Pagano, dal geometra Giuseppe Gallizzi, dalla dottoressa Melissa Mercuri e dall’avvocato Anna Bretti. L’obiettivo è affrontare le controversie attraverso un approccio multidisciplinare, affidando le singole pratiche ai professionisti con maggiore esperienza nei diversi settori.

Il servizio sarà rivolto agli utenti e ai legali dell’intero circondario del Tribunale di Vibo Valentia e quindi ai Comuni della provincia ricadenti nella relativa competenza territoriale, da Vibo Valentia a Pizzo, Tropea, Ricadi, Nicotera e Mileto, passando per i centri delle Serre e dell’entroterra.

Le materie interessate

Tra le materie nelle quali potrà essere utilizzato lo strumento della mediazione figurano controversie condominiali, divisioni ereditarie, responsabilità sanitaria, contratti bancari e questioni immobiliari, oltre agli altri ambiti previsti dalla normativa.

«La mediazione civile non è solo un obbligo di legge per molte materie, ma rappresenta una reale opportunità per cittadini e imprese di ottenere giustizia in tempi rapidi e a costi contenuti», spiega Maria Assunta Pagano. «Con questa nuova apertura vogliamo garantire una presenza capillare sul territorio, offrendo un servizio professionale supportato dall’iscrizione formale dell’organismo presso il Ministero della Giustizia».

La nuova sede punta in particolare sulla presenza di più figure professionali, così da poter affrontare i diversi aspetti tecnici e giuridici delle controversie.

«La collaborazione strategica all’interno della nostra équipe allargata ci permette di analizzare ogni caso a 360 gradi», sottolinea Giuseppe Gallizzi. «Affidando ogni pratica allo specialista del rispettivo settore, il nostro obiettivo è facilitare il dialogo tra le parti e giungere a un accordo solido e soddisfacente, riducendo i tempi rispetto a quelli di una causa ordinaria».

La mediazione consente alle parti di tentare una composizione del contenzioso al di fuori del giudizio ordinario attraverso l’intervento di un mediatore terzo e imparziale. In alcune materie il tentativo di mediazione costituisce inoltre una condizione necessaria prima di poter avviare la causa davanti al giudice.