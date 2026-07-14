L’assegnazione di oltre 19 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche nei Comuni della provincia di Vibo Valentia rappresenta «un risultato importante per un territorio che registra un forte fabbisogno di manutenzione, rigenerazione urbana e ammodernamento delle infrastrutture». È quanto scrive l’Associazione nazionale costruttori edili.

Cronaca

Accordo di programma da 19 milioni per tutti i Comuni vibonesi: si passa all’incasso, la Regione convoca gli enti per l’avvio degli interventi. L’elenco completo

Enrico De Girolamo
Accordo di programma da 19 milioni per tutti i Comuni vibonesi: si passa all’incasso, la Regione convoca gli enti per l’avvio degli interventi. L’elenco completo

In particolare, il presidente Ance Vibo, Domenico Ceravolo ha espresso apprezzamento «per il lavoro istituzionale e parlamentare che ha consentito di rendere disponibili queste risorse e per l’impegno profuso dall’on. Giuseppe Mangialavori nel sostenere il provvedimento».

Ance Vibo Valentia conferma «la propria disponibilità al confronto con la Regione e con le amministrazioni locali, affinché le risorse assegnate possano tradursi rapidamente in opere durevoli, servizi migliori e nuove opportunità per l’economia del territorio».

«Il vero successo dell’iniziativa – conclude Ceravolo – sarà misurato dalla capacità di aprire i cantieri e completare opere realmente utili alle comunità».

Politica

Accordo di programma da 19 milioni per i comuni del Vibonese, Mangialavori: «Frutto di un lavoro parlamentare determinato»

Redazione
Accordo di programma da 19 milioni per i comuni del Vibonese, Mangialavori: «Frutto di un lavoro parlamentare determinato»