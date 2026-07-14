L'Ance accoglie con favore lo stanziamento destinato alle opere pubbliche nella provincia di Vibo Valentia. Il presidente Domenico Ceravolo: «Il vero successo sarà misurato dalla capacità di aprire i cantieri e completare interventi realmente utili alle comunità»

L’assegnazione di oltre 19 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche nei Comuni della provincia di Vibo Valentia rappresenta «un risultato importante per un territorio che registra un forte fabbisogno di manutenzione, rigenerazione urbana e ammodernamento delle infrastrutture». È quanto scrive l’Associazione nazionale costruttori edili.

In particolare, il presidente Ance Vibo, Domenico Ceravolo ha espresso apprezzamento «per il lavoro istituzionale e parlamentare che ha consentito di rendere disponibili queste risorse e per l’impegno profuso dall’on. Giuseppe Mangialavori nel sostenere il provvedimento».

Ance Vibo Valentia conferma «la propria disponibilità al confronto con la Regione e con le amministrazioni locali, affinché le risorse assegnate possano tradursi rapidamente in opere durevoli, servizi migliori e nuove opportunità per l’economia del territorio».

«Il vero successo dell’iniziativa – conclude Ceravolo – sarà misurato dalla capacità di aprire i cantieri e completare opere realmente utili alle comunità».