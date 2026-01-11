Grande partecipazione alla giornata di orientamento dell’Istituto tecnico economico di piazza Martiri d’Ungheria. Ragazzi e ragazze protagonisti nei laboratori, attività innovative e confronto diretto con i docenti

Un flusso continuo di studenti e famiglie ha animato nella giornata di ieri, sabato 10 gennaio, l’Istituto tecnico economico dell’Iis Itg e Iti e Ite, sede di piazza Martiri d’Ungheria, in occasione dell’Open day. Un appuntamento centrale nel percorso di orientamento che accompagna i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado nella scelta del futuro scolastico, vissuto come un momento di conoscenza diretta e concreta dell’offerta formativa.

L’istituto - come informa una nota - ha scelto di presentarsi mostrando ciò che quotidianamente accade nelle aule e nei laboratori, aprendo le porte a una vera esperienza immersiva. «Una giornata intensa e articolata, scandita da numerose attività laboratoriali curate direttamente dagli studenti», che hanno avuto un ruolo attivo nel raccontare il proprio percorso di studi e nel coinvolgere i visitatori. Un modo efficace per far emergere le discipline caratterizzanti dell’indirizzo economico e le opportunità di crescita che l’Ite è in grado di offrire.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività extracurricolari, protagoniste di una mostra che ha restituito l’immagine di una scuola dinamica e attenta alla formazione integrale della persona. «Testimonianza concreta di un istituto che non limita l’apprendimento alla sola dimensione teorica», ma che investe su progettualità capaci di sviluppare competenze, autonomia e spirito critico. Accanto a questo spazio, il business game ha permesso agli studenti di cimentarsi in simulazioni di impresa, mentre i laboratori di chimica ed economia hanno mostrato un approccio pratico e sperimentale allo studio.

Ampio spazio è stato riservato anche all’innovazione didattica, con la presentazione della flipped classroom di italiano, del laboratorio Erasmus e delle numerose attività progettuali che arricchiscono l’offerta formativa. Un quadro complessivo – continua la nota – che ha restituito «l’immagine di una comunità scolastica coesa, animata da entusiasmo, competenza e visione», capace di coniugare tradizione e innovazione in un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo.

Uno degli elementi qualificanti della giornata è stato il dialogo costante tra docenti, studenti e famiglie. Un confronto autentico che ha favorito l’orientamento consapevole, permettendo ai visitatori di percepire «il valore di una proposta educativa che mette al centro la persona, valorizzandone talenti, inclinazioni e aspirazioni». Non solo informazioni, dunque, ma ascolto e accompagnamento in una scelta delicata e determinante.

L’Ite di Vibo Valentia si è presentato come una scuola aperta al territorio e al mondo del lavoro, fortemente orientata allo sviluppo di competenze spendibili e di una mentalità critica e responsabile. La varietà delle attività proposte ha evidenziato «un percorso formativo solido e al tempo stesso flessibile», capace di preparare gli studenti alle sfide dell’università, dell’imprenditorialità e dell’inserimento professionale.