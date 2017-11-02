Il 14 novembre a Firenze sarà in gara contro gli ultimi 15 finalisti già selezionati su 400 iscritti

Passate le selezioni tra 400 iscritti da tutto il mondo ed è rientrato negli ultimi 15 finalisti. A rappresentare la Calabria al campionato mondiale “Pizza da Oscar” è il vibonese Francesco Fortuna, già vincitore del Campionato italiano e nazionale. Il 14 novembre a Firenze sarà in gara contro gli ultimi 15 finalisti già scelti dalla giuria su 400 iscritti per disputare la finale e aggiudicarsi il podio dal 1′ al 6′ posto. Sarà presente una giuria esperta che premierà il gusto, la cottura, la tecnica, la presentazione e l’abbinamento.

Francesco Fortuna ha scelto insieme alla sua compagna Irene (entrambi titolari del locale “Miseria & Nobiltà “ a Parghelia) una pizza delicatissima fatta con mozzarella, melanzane fritte e poi involtini di melanzane con scamorza e mentuccia.

Campionato nazionale pizzaioli, nuova vittoria per il vibonese Francesco Fortuna

Lo stesso giorno oltre alla finale ci sarà anche la seconda edizione del Trofeo Gustorosso. Francesco Fortuna parteciperà anche a tale trofeo “con la voglia di portare la mia città – spiega – in tutta Italia, presentando un impasto alternativo composto da 7 cereali cioè la vera e propria pizza multicereali. Ho già ottenuto la sponsorizzazione di varie aziende, come un mulino, un’azienda web della ristorazione e un caseificio della zona di Vibo. A breve presenterò due mie farine con il mio marchio, una speciale pizza ed una multicereali e sono agli sgoccioli per l’apertura della scuola di pizzaioli”.