La scadenza del 31 agosto è ormai alle spalle e il Pnrr entra nella fase dei conti finali. Per il Vibonese, il monitoraggio del Parlamento restituisce un quadro con due facce: Vibo Valentia è la provincia calabrese alla quale è associato il minor volume di finanziamenti, poco più di 368 milioni di euro, ma è allo stesso tempo quella che registra il dato migliore sullo stato di avanzamento. Il 26% delle risorse fa infatti capo a progetti classificati come conclusi, contro una media regionale del 15,6%.

È quanto emerge dal monitoraggio dei Servizi studi di Camera e Senato, elaborato sulla banca dati ReGiS e aggiornato a luglio. Nel territorio vibonese sono censiti 2.141 progetti per complessivi 368.036.284 euro. Una dotazione inferiore a quella di tutte le altre province calabresi, ma accompagnata dalla percentuale più alta della regione per quanto riguarda le risorse riferite agli interventi che risultano conclusi.

Un dato che acquista maggiore peso proprio adesso. Il termine fissato a livello europeo per completare milestone e target era infatti il 31 agosto 2026: le azioni realizzate dopo questa data non possono essere considerate nella valutazione delle richieste di pagamento. Entro il 30 settembre dovrà essere presentata l'ultima richiesta, mentre i pagamenti della Commissione europea dovranno concludersi entro il 31 dicembre.

Vibo ultima per volume dei finanziamenti

La fotografia delle cinque province mostra innanzitutto la distanza tra il Vibonese e il resto della Calabria. Cosenza concentra 9.115 progetti per quasi 2 miliardi di euro, precisamente 1,996 miliardi. Reggio Calabria conta 5.423 progetti per circa 1,295 miliardi, mentre Catanzaro arriva a 4.582 interventi per poco più di 1,034 miliardi.

Più vicina a Vibo è Crotone, dove risultano 1.915 progetti per 399,24 milioni di euro. La provincia vibonese chiude quindi la graduatoria con i suoi 368,04 milioni, circa 31 milioni in meno rispetto a Crotone e meno di un quinto dell'ammontare associato ai progetti della provincia di Cosenza.

Il confronto deve tuttavia essere letto tenendo conto della metodologia utilizzata dal monitoraggio parlamentare. I progetti che interessano più province vengono infatti conteggiati in ciascuno dei territori coinvolti, ma una sola volta nel totale regionale. Analogamente, una parte dei finanziamenti riguarda interventi che insistono contemporaneamente su più province. Per questo la somma aritmetica delle singole colonne provinciali non rappresenta necessariamente il totale regionale.

Il dato si ribalta guardando all'avanzamento

Se dalla quantità delle risorse si passa al loro stato di avanzamento, la classifica cambia completamente. Vibo Valentia è prima in Calabria con il 26% dei finanziamenti associato a progetti classificati come conclusi.

A seguire c'è Crotone con il 21,8%. Più indietro Cosenza con il 17,9%, Catanzaro con il 17,7% e Reggio Calabria con il 17,5%. Il Vibonese si trova dunque oltre dieci punti percentuali sopra il dato complessivo calabrese, fermo al 15,6%, e mantiene più di quattro punti di vantaggio sulla seconda provincia.

È però fondamentale chiarire cosa rappresenta quella percentuale. Non significa che sia stato completato il 26% dei 2.141 progetti vibonesi. Come specificano espressamente Camera e Senato, le percentuali relative alle voci “concluso”, “in corso” e “altro” sono calcolate sulle risorse finanziarie associate ai progetti, e non sul loro numero.

Il 26% va quindi letto come il peso economico dei finanziamenti riferiti agli interventi che ReGiS classifica come conclusi. Applicando la percentuale ai 368 milioni complessivamente associati alla provincia, si tratta indicativamente di circa 96 milioni di euro. Il restante 74%, poco più di 272 milioni, è riferito a progetti classificati come in corso.

E neppure “concluso” deve essere automaticamente tradotto con “interamente pagato”: il monitoraggio fotografa lo stato di avanzamento amministrativo dei progetti, mentre i pagamenti costituiscono un'altra variabile del sistema ReGiS.

Da marzo a luglio Vibo guadagna quasi cinque punti

Il confronto con il precedente monitoraggio rende ancora più significativo il dato vibonese. A marzo 2026 nella provincia risultavano 2.039 progetti per 366,08 milioni di euro, con una quota di risorse associata a interventi conclusi pari al 21,1%.

Quattro mesi dopo i progetti censiti sono saliti a 2.141, 102 in più, mentre i finanziamenti associati sono aumentati di circa 1,95 milioni. Ma soprattutto la percentuale relativa agli interventi conclusi è passata dal 21,1 al 26%, guadagnando 4,9 punti.

Vibo, peraltro, era già la provincia calabrese con il dato migliore nel precedente monitoraggio: a marzo precedeva Crotone, ferma al 19,7%, Catanzaro al 15,8%, Cosenza al 15,3% e Reggio Calabria al 14,4%. Il nuovo aggiornamento conferma quindi il primato e amplia il margine rispetto a quasi tutti gli altri territori.