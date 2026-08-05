Il Porto di Tropea ha un nuovo presidente. Con il decreto del 4 agosto, il sindaco Giovanni Macrì ha nominato Gabriele Fusca alla guida del Consiglio di amministrazione della Porto di Tropea Spa. L’incarico avrà durata triennale e sarà svolto in rappresentanza del Comune, che detiene il 30 per cento del capitale sociale.

La scelta rientra nelle prerogative attribuite all’amministrazione comunale dallo statuto della società. La partecipazione pubblica era salita al 30 per cento nel 2021, quando un’ulteriore quota del 10 per cento era stata ceduta gratuitamente al Comune. All’ente compete la nomina e l’eventuale revoca del presidente del Cda della società incaricata della gestione, della manutenzione e della valorizzazione del porto e dei servizi collegati.

La designazione di Fusca conclude la procedura aperta dopo l’uscita del precedente vertice. Il 23 giugno era stato adottato un decreto di revoca per una «giusta causa oggettiva speciale» e, nella stessa giornata, erano state formalizzate anche le dimissioni del presidente. Il Comune aveva quindi approvato un avviso pubblico, fissando alle 23.59 dell’8 luglio il termine per la presentazione delle candidature. Gli uffici avevano successivamente preso atto delle domande pervenute e ammesso i candidati in possesso dei requisiti previsti.

Nel decreto di nomina si precisa che la decisione è arrivata dopo la valutazione delle qualità professionali e delle competenze risultanti dai curricula. Il profilo di Fusca è stato ritenuto idoneo e adeguato rispetto alle attività statutarie della Porto di Tropea Spa. Il nuovo presidente resterà in carica per tre anni, mentre emolumenti, rimborsi spese e compensi saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Nato a Catanzaro nel 1973 e attivo professionalmente a Vibo Valentia, Fusca è dottore commercialista e revisore contabile. Nel curriculum risultano l’iscrizione all’Albo dei commercialisti di Vibo Valentia dal 2006, quella al Registro dei revisori contabili dal 2007 e l’attività di libero professionista nel campo della consulenza aziendale, fiscale, tributaria e societaria.

Il percorso professionale comprende diversi incarichi in società, istituti di credito e organismi di controllo. Fusca è stato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo di Maierato, consigliere della Federazione calabrese delle banche di credito cooperativo, presidente del collegio sindacale del Credito cooperativo di San Calogero e Maierato-Bcc del Vibonese e revisore unico dei conti del Comune di Serra San Bruno. Nel curriculum figurano inoltre incarichi in Vibo Sviluppo Spa, nel Gal Terre Vibonesi e nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vibo Valentia.

Alla dimensione professionale si affianca quella politica. Fusca è considerato molto vicino al consigliere regionale Vito Pitaro e al deputato Giuseppe Mangialavori.

Con l’insediamento del nuovo presidente si apre quindi una nuova fase per la governance della Porto di Tropea Spa. A Fusca spetterà rappresentare il Comune nel vertice della società e guidare il Cda dell’infrastruttura portuale, con compiti che riguardano la gestione ordinaria, la manutenzione e la valorizzazione del porto e dei servizi collegati.