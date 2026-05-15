Il Comune estende i termini dell'avviso pubblico dedicato alle aziende innovative. L'assessore Luigi Santoro: «Decisione che nasce dall'ascolto del territorio, vogliamo dare spazio a creatività e visione»

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Il Comune di Vibo Valentia ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle candidature relative all’ Avviso pubblico per la partecipazione al “Premio Vibo Smart - Seconda Edizione 2026”, iniziativa rivolta alle imprese del territorio e dedicata alla promozione di progettualità innovative e sostenibili, con in palio 5mila euro.

La decisione arriva dopo le richieste avanzate da diversi operatori economici interessati a partecipare al bando. L’amministrazione comunale ha quindi scelto di concedere più tempo alle aziende con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e rafforzare l’attività di scouting delle migliori idee imprenditoriali.

L’iniziativa segue la prima edizione del premio, dedicata invece alle scuole, che aveva portato alla realizzazione dell’applicazione “Pietre di fede”.

Nuova scadenza fissata al 22 maggio

Come comunicato dall’ente, «a seguito delle richieste di proroga pervenute da parte di operatori economici interessati è stato disposto il rinvio della scadenza», una scelta adottata «con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione e consentire un’attività di scouting più efficace in linea con la missione del Premio: valorizzare progettualità innovative, sostenibili e capaci di generare impatto positivo sul territorio».

Il nuovo termine per l’invio delle candidature è stato fissato a venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12:00. Le schede descrittive dei progetti dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato: vibosmart@comune.vibovalentia.vv.it.

Restano invece invariate tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 269 del 30 gennaio 2026.

Le informazioni sul bando

Tutti i dettagli relativi al premio e alla proroga dei termini sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione dedicata all’avviso pubblico del Premio Vibo Smart - Seconda Edizione 2026.

L’obiettivo dell’iniziativa resta quello di incentivare percorsi di innovazione e competitività, sostenendo le realtà imprenditoriali capaci di proporre idee concrete e ad alto impatto per il territorio.

L’assessore Santoro: «Vibo Valentia laboratorio aperto»

Sull’iniziativa è intervenuta anche l’assessore all’ Innovazione tecnologica, Luisa Santoro, che ha sottolineato il valore strategico del progetto per il tessuto produttivo cittadino.

«Il Premio Vibo Smart rappresenta uno dei percorsi più significativi attraverso cui il Comune sostiene l’innovazione e la competitività delle imprese locali – dichiara l’assessore – La proroga nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di permettere a un numero ancora maggiore di realtà produttive di presentare le proprie idee».

L’assessore evidenzia inoltre la volontà dell’amministrazione di trasformare la città in uno spazio aperto all’innovazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali.

«Vogliamo che Vibo Valentia continui a essere un laboratorio aperto, dove creatività, tecnologia e visione trovano spazio per crescere e trasformarsi in opportunità concrete».