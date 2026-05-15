Il segretario regionale di Azione Calabria esprime apprezzamento per l’iniziativa sulla SP 53: «La chiusura provoca gravi disagi a cittadini e imprese. Servono decisioni immediate e un cronoprogramma chiaro»

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Si accende nuovamente il dibattito sulla situazione della Strada provinciale 53 Vazzano–Vallelonga, infrastruttura considerata strategica per la mobilità delle aree interne vibonesi. A intervenire è Francesco De Nisi, segretario regionale di Azione Calabria, che esprime pieno apprezzamento per l’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Ettore Rosato sulla vicenda della viabilità locale.

Secondo De Nisi, l’iniziativa parlamentare rappresenta un passo importante per riportare attenzione su una problematica che da tempo penalizza cittadini e imprese del territorio.

«Da tempo stigmatizzo il disinteresse della politica e delle istituzioni rispetto a una problematica che continua a penalizzare cittadini, lavoratori, imprese e interi comuni delle aree interne – dichiara De Nisi – Per questo ho chiesto all’onorevole Rosato di intervenire presso il Ministero delle Infrastrutture affinché si affronti con urgenza una situazione non più tollerabile».

Il nodo del trasferimento ad Anas

Al centro dell’interrogazione parlamentare vi è il futuro della Provinciale 53 e la necessità di accelerarne il trasferimento nelle competenze di Anas. Un passaggio ritenuto fondamentale anche alla luce del fatto che il lotto della Strada Statale 182, attualmente oggetto di appalto, interessa lo stesso tracciato strategico dell’area.

Nel testo dell’interrogazione, Rosato evidenzia infatti come tale coincidenza renda indispensabile «accelerare il trasferimento della Provinciale 53 nelle competenze di Anas, così da consentire un intervento organico, coordinato e definitivo sulla viabilità interessata».

L’esponente parlamentare ha inoltre chiesto al Governo di intervenire rapidamente per garantire «l’immediato passaggio della Strada provinciale 53 ad Anas», considerandolo un atto indispensabile per procedere alla riapertura della strada e alla messa in sicurezza del tratto attualmente chiuso al traffico.

«Gravi disagi sociali ed economici»

De Nisi sottolinea con forza le conseguenze che la chiusura dell’arteria continua a provocare sul territorio.

«La Provinciale 53 rappresenta un collegamento fondamentale per la mobilità dell’area – prosegue De Nisi – e la sua chiusura continua a determinare gravi disagi sociali ed economici. Il fatto che il nuovo lotto della SS 182 interessi il medesimo tracciato rende ancora più evidente la necessità di una gestione Anas e di una pianificazione infrastrutturale unitaria».

Parole che richiamano l’attenzione sulla necessità di una strategia complessiva per la viabilità delle aree interne, troppo spesso penalizzate da ritardi burocratici e carenza di investimenti infrastrutturali.

La richiesta: «Decisioni immediate»

Nel passaggio conclusivo della sua dichiarazione, il segretario regionale di Azione chiede un cambio di passo immediato da parte delle istituzioni.

«Non servono più rinvii né rimpalli di responsabilità – conclude De Nisi – ma decisioni immediate, risorse certe e un cronoprogramma chiaro. Il territorio ha diritto ad avere infrastrutture sicure ed efficienti e le comunità delle aree interne non possono continuare a essere lasciate isolate».