La due giorni “Oro da bere” coinvolge studenti, cooperative e rappresentanti della politica. Focus sulle proprietà nutrizionali dell’extravergine

È considerato “l’oro di Calabria”. La sua produzione rimanda ai tempi antichi e riconnette alla terra, al ciclo delle stagioni. San Gregorio d’Ippona si prepara per ospitare “Oro da bere”, l’ormai storica manifestazione capace di aprire i frantoi agli studenti delle scuole superiori di Vibo Valentia. La due giorni, in programma il 15 e 16 dicembre, prevede laboratori, incontri, corsi, degustazioni ed esposizioni. Un programma ricchissimo che coinvolge anche mondo scuola, cooperative, professionisti operanti nel settore nutrizione, agronomi e rappresentanti della politica locale e regionale. L’olio è il protagonista indiscusso della cucina e della tavola calabrese. Da qui l’esigenza di arricchire l’evento di seminari scientifici e degustazioni. Tutti gli appuntamenti sono in programma al Centro di aggregazione “L’anello mancante”. Nell’occasione verranno promossi alcuni prodotti di eccellenza del comprensorio vibonese come il miele ed il pane. [Continua in basso]

I seminari, come si evince dal programma, avranno il compito di approfondire alcuni aspetti come le proprietà nutrizionali dell’extra vergine di oliva. Gli studenti avranno inoltre modo di visitare i frantoi di San Gregorio. Focus inoltre sul laborioso mondo delle api. Le giornate del 15 e 16 dicembre si concludono entrambe con un percorso nel gusto, assaggi e degustazioni. Il progetto è frutto della sinergica collaborazione tra il Comune di San Gregorio, il Consorzio per la tutela e valorizzazione dell’olio di Calabria igp e Calabria futura.

Il programma

