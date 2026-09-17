L’ufficio postale di San Gregorio d’Ippona riaprirà al pubblico venerdì 18 settembre dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. L’intervento non ha riguardato soltanto gli spazi: allo sportello sarà ora possibile accedere anche a diversi servizi della Pubblica amministrazione, dalla richiesta dei certificati anagrafici fino al rilascio e al rinnovo del passaporto.

La sede è stata completamente rinnovata con nuovi arredi e una diversa organizzazione degli ambienti. Sono stati realizzati una corsia per ipovedenti e uno sportello ribassato, mentre sul fronte dell’efficienza energetica sono state adottate soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a ridotto consumo.

Passaporti e certificati direttamente alle Poste

La principale novità riguarda però l’ampliamento dei servizi disponibili. Nell’ufficio di San Gregorio d’Ippona sarà possibile richiedere certificati anagrafici e alcuni documenti Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sarà inoltre possibile presentare direttamente allo sportello la documentazione necessaria per richiedere o rinnovare il passaporto, evitando così di recarsi in Questura. È prevista anche la possibilità di ricevere successivamente il documento a domicilio.

L’intervento rientra nel progetto Polis, che coinvolge circa 7mila uffici postali italiani situati nei Comuni con meno di 15mila abitanti e punta a trasformare le sedi di Poste in punti di accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, soprattutto nei centri più piccoli.

L’ufficio di San Gregorio d’Ippona tornerà operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.