A partire dall’anno scolastico 2026/2027 l’Iis Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia arricchirà in modo significativo la propria offerta formativa con l’attivazione di due nuovi percorsi quadriennali 4+2, uno per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Itg e uno per l’indirizzo Informatica dell’Iti. È quanto informa una nota che sottolinea come il risultato inserisca l’istituto vibonese nella filiera tecnologico-professionale promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e autorizzata dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria dopo l’approvazione del progetto educativo.

«Con grande soddisfazione – spiegano dalla scuola – il nostro istituto ha ottenuto l’attivazione di due nuovi percorsi che rappresentano un passo concreto verso una scuola tecnica sempre più moderna e capace di rispondere alle esigenze del territorio». I nuovi indirizzi ampliano le opportunità formative introducendo, per il corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio, una curvatura Cad/Bim, mentre per Informatica l’attenzione sarà focalizzata su intelligenza artificiale e cybersicurezza, ambiti oggi centrali nello sviluppo tecnologico e produttivo.

I percorsi si inseriscono in una rete già avviata di collaborazioni che testimoniano «una scuola che cambia passo, un territorio che risponde con convinzione e una comunità educativa che guarda al futuro». Sono infatti stati attivati accordi di partenariato con l’Its Academy Cadmo, con centri di formazione professionale accreditati presso la Regione Calabria, con aziende del territorio come Kernel srl, Sintegra srl e Stem srl, con il Cpia della provincia di Vibo Valentia e con diversi ordini professionali.

Il modello quadriennale prevede una riorganizzazione profonda della didattica. «Il percorso 4+2 concentra gli apprendimenti in quattro anni – si legge nella nota – mantenendo invariato il profilo in uscita, ma adottando una didattica più intensa, laboratoriale e orientata alle competenze». Le discipline di indirizzo vengono potenziate e integrate con project work, percorsi formativi e attività di formazione scuola-lavoro, consentendo agli studenti di acquisire competenze tecniche immediatamente spendibili nel mondo professionale.

Uno dei principali vantaggi è rappresentato dall’accesso anticipato al post-diploma. «Un anno in meno di scuola significa un ingresso più rapido nelle opportunità successive», spiegano dall’istituto. Gli studenti, una volta conseguito il diploma, potranno scegliere se completare il percorso iscrivendosi agli Its Academy, accedendo così a una formazione altamente specializzata, oppure proseguire gli studi universitari «senza alcuna limitazione, scegliendo percorsi coerenti con le competenze acquisite o indirizzi diversi, in base alle proprie aspirazioni».

La scelta dei percorsi 4+2 rientra nella strategia del Ministero dell’Istruzione e del Merito che punta a «rafforzare il collegamento tra scuola, formazione terziaria e sistema produttivo, ridurre il divario tra competenze formate e competenze richieste e rendere l’istruzione tecnica più attrattiva e competitiva a livello europeo».

Dal punto di vista organizzativo, i nuovi corsi prevedono 33 ore settimanali nel primo anno e 36 ore dal secondo al quarto, con un forte investimento su laboratori, attività sul campo e orientamento continuo. Un impegno che, secondo la dirigente scolastica Maria Gramendola, rappresenta «un’occasione concreta per rendere la scuola tecnica più moderna, attrattiva e aderente ai bisogni reali degli studenti e del territorio». La dirigente ha espresso «grande soddisfazione ed entusiasmo» per un risultato reso possibile «dal lavoro collegiale e dal supporto convinto del Dipartimento Cat e del Dipartimento di Informatica».

Un contributo decisivo è arrivato anche dai docenti Sergio Policaro e Angelina Cantafio, che hanno guidato i rispettivi dipartimenti e «contribuito in modo determinante alla progettazione didattica e organizzativa dei nuovi percorsi».

In vista delle iscrizioni per il 2026/2027, i percorsi quadriennali dell’Iis Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia si propongono come «una scelta innovativa e consapevole», capace di formare e orientare gli studenti verso Its, università e mondo del lavoro, mettendo al centro competenze, territorio e futuro.