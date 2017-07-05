Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
Domani, giovedì 6 luglio, a partire dalle ore 14, si procederà all’assegnazione dei posti da occupare nella nuova zona mercato di Vibo Marina, in seguito alla delibera che sancisce lo spostamento del mercato settimanale del lunedì dalla zona stazione alla zona centrale, già utilizzata in precedenza.
L’assegnazione sarà a cura dell’Ufficio Suap/Commercio del Comune di Vibo Valentia. Nella circostanza, informa il dirigente della Polizia municipale Filippo Nesci, «oltre all’assegnazione, si procederà anche alla simulazione di montaggio delle bancarelle al fine di verificare la circolazione dei mezzi di soccorso nelle arterie interessate dall’occupazione mercatale».
Allo scopo è stata predisposta dal dirigente «un’apposita ordinanza di divieto di sosta, in tutta l’area interessata, a partire dalle ore 14 fino alle ore 18 al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni».
