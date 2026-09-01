Conclusi gli interventi del progetto Polis nelle due sedi del Vibonese. Nuovi spazi, maggiore accessibilità e servizi della Pubblica amministrazione: sarà possibile richiedere certificati, documenti Inps e anche il rilascio o il rinnovo del passaporto

Gli uffici postali di Stefanaconi e Limbadi tornano pienamente operativi dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane, pensato per ampliare nei piccoli comuni l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Le due sedi sono state completamente rinnovate, con nuovi arredi, una diversa organizzazione degli spazi e soluzioni finalizzate a migliorare l’accessibilità. Sono state realizzate una corsia per ipovedenti e una postazione ribassata destinata anche alla richiesta dei servizi della pubblica amministrazione. Gli interventi hanno inoltre riguardato l’illuminazione a basso consumo energetico e, più in generale, l’adozione di soluzioni a ridotto impatto ambientale.

Dai certificati anagrafici al passaporto

Accanto ai tradizionali servizi postali e finanziari, negli uffici di Stefanaconi e Limbadi sarà possibile ottenere certificati anagrafici e accedere ad alcuni servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M.

Tra le novità più rilevanti c’è anche la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello postale, grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cittadini potranno quindi consegnare la documentazione senza doversi recare in Questura e scegliere anche di ricevere il documento a domicilio.

Il progetto Polis è rivolto ai circa 7mila Comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta, secondo Poste Italiane, a rafforzare la presenza dei servizi nei centri più piccoli e a contrastare il progressivo impoverimento delle funzioni pubbliche nei territori periferici.

Gli orari degli uffici

L’ufficio postale di Stefanaconi, in via Ferdinando Santacaterina, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

La sede di Limbadi, in piazza della Pace, sarà invece operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.